'ABD-İran görüşmeleri Türkiye veya Mısır’a taşınabilir'

ABD ile İran arasında yeniden başlatılması planlanan diplomatik görüşmeler için yeni adres gündemde. Bloomberg, tarafların çatışmayı sona erdirmeye yönelik... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T11:50+0300

ABD ile İran arasında devam eden krizle ilgili diplomatik temasların yeni bir aşamaya geçebileceği belirtiliyor. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki ülke arasında yapılacak yeni tur görüşmelerin Türkiye veya Mısır’da gerçekleşmesi ihtimali üzerinde duruluyor.Türkiye ve Mısır diplomatik süreçte aktif rol oynadıHaberde, hem Türkiye hem de Mısır’ın savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalarda aktif rol oynadığına dikkat çekildi. Bu nedenle, görüşmelerin bu iki ülkeden birinde yapılmasının güçlü bir seçenek olarak öne çıktığı ifade edildi.İslamabad görüşmeleri sonuçsuz kaldıDaha önce China Central Television, ABD ve İran heyetlerinin bu hafta İslamabad’da bir araya geleceğini öne sürmüştü. Nitekim taraflar 11 Nisan’da Pakistan’da görüşmelere başladı.Ancak ABD heyetine başkanlık eden J. D. Vance, 12 Nisan sabahı yaptığı açıklamada tarafların anlaşmaya varamadığını duyurdu. Böylece ilk temas turu sonuçsuz kaldı.Çatışmaların gölgesinde diplomasi arayışı28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’daki hedeflere yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte bölgedeki tansiyon hızla yükseldi. Tahran dahil birçok noktayı hedef alan saldırılar sivil kayıplara yol açarken, İran da misilleme olarak İsrail ve Orta Doğu’daki ABD hedeflerine saldırılar düzenledi.Ateşkes ve ardından gelen abluka kararıABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan gecesi İran ile iki haftalık bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. Ancak diplomatik süreçte ilerleme sağlanamaması üzerine Washington yönetimi yeni bir adım attı.Trump, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemilere yönelik bir deniz ablukası başlatıldığını duyurdu. Bu gelişme, bölgede gerilimin yeniden tırmanabileceği endişelerini artırdı.Görüşmenin detayları belirsizBloomberg, planlanan yeni görüşme turuna ilişkin tarih, katılımcı düzeyi ve gündem başlıklarına dair ayrıntı paylaşmadı. Ancak diplomatik temasların sürmesi, tarafların henüz tamamen masadan kalkmadığını gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/cinden-abdye-hurmuz-cikisi-abluka-tehlikeli-ve-sorumsuz-1104996072.html

