Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Arakçi ile telefonda görüştü: Yeni bir çatışmanın önlenmesi çağrısında bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Lavrov, Ortadoğu'da silahlı bir çatışmanın... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T02:04+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ortadoğu'da silahlı bir çatışmanın yeniden patlak vermesi ihtimalini ele aldı.Bakanlık, 'Lavrov'un, bölgede silahlı bir çatışmanın tekrarlanmasını önlemenin önemine dikkat çektiğini' belirtti.Lavrov ayrıca, askeri bir çözümü olmayan Ortadoğu'daki krizin çözümüne yardımcı olmak için Rusya'nın her zamanki hazır olma durumunu yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/abd-enerji-bakani-bu-durum-muhtemelen-petrol-fiyatlarinin-zirve-noktasina-ulasmasina-neden-olacak-1104990082.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

