ABD Enerji Bakanı: Bu durum muhtemelen petrol fiyatlarının zirve noktasına ulaşmasına neden olacak
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı gemi trafiğinin tekrar başlayana kadar petrol fiyatlarının zirveleri görebileceğini söyledi. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
01:46 14.04.2026
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı gemi trafiğinin tekrar başlayana kadar petrol fiyatlarının zirveleri görebileceğini söyledi.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiği yeniden başlayana kadar ABD'deki enerji fiyatlarının muhtemelen daha da artacağını ve petrol fiyatlarının önümüzdeki haftalarda zirveye ulaşabileceğini söyledi.
Wright, Semafor Dünya Ekonomisi 2026 zirvesinde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
"Hürmüz Boğazı'ndan anlamlı gemi trafiği başlayana kadar enerji fiyatlarının yüksek, hatta belki de daha da yükseleceğini göreceğiz. Bu durum muhtemelen o zaman petrol fiyatlarının zirve noktasına ulaşmasına neden olacak. Bu da muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşecek"
Wright, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'daki askeri harekat başlamadan önce bile, operasyonun kısa vadede enerji fiyatlarında artışa neden olacağını anladığını sözlerine ekledi.
Wright, İran'la olan çatışmanın uzaması durumunda ABD'nin enerji fiyatlarını düşürmek için 'bir dizi yaratıcı yöntemi' olduğunu söyledi.
