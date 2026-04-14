Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Kuveyt'te 2 binden fazla kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
Kuveyt'te aralarında Arap dünyasında büyük tanınırlığa sahip İslam davetçisi vaiz Nebil el-Avadi'nin de bulunduğu 2 bin 182 kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T12:44+0300
Emirlik kararnamesinde, çoğunluğu evlilik gibi çeşitli yollarla sonradan vatandaşlık kazanan 2 bin 182 kişinin vatandaşlıklarının iptal edildiği belirtildi.Vatandaşlıktan çıkarılanlar arasında Arap dünyasında tanınırlığa sahip ünlü vaiz, yazar ve televizyon sunucusu Nebil el-Avadi'nin de bulunduğu aktarıldı.Avadi, kararın ardından ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Her halimize hamdolsun. Allah'tan geldik, O'na döneceğiz" ifadelerini kullandı.Söz konusu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılma gerekçelerine ilişkin ise net bir açıklama yapılmadı.
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
12:44 14.04.2026
Kuveyt'te aralarında Arap dünyasında büyük tanınırlığa sahip İslam davetçisi vaiz Nebil el-Avadi'nin de bulunduğu 2 bin 182 kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı bildirildi. Söz konusu karar, Kuveyt resmi gazetesinde yayımlandı.
Emirlik kararnamesinde, çoğunluğu evlilik gibi çeşitli yollarla sonradan vatandaşlık kazanan 2 bin 182 kişinin vatandaşlıklarının iptal edildiği belirtildi.
Vatandaşlıktan çıkarılanlar arasında Arap dünyasında tanınırlığa sahip ünlü vaiz, yazar ve televizyon sunucusu Nebil el-Avadi'nin de bulunduğu aktarıldı.
Avadi, kararın ardından ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Her halimize hamdolsun. Allah'tan geldik, O'na döneceğiz" ifadelerini kullandı.
Söz konusu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılma gerekçelerine ilişkin ise net bir açıklama yapılmadı.
