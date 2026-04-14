https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/kuveytte-2-binden-fazla-kisi-vatandasliktan-cikarildi-1104998854.html

Kuveyt'te 2 binden fazla kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

Kuveyt'te aralarında Arap dünyasında büyük tanınırlığa sahip İslam davetçisi vaiz Nebil el-Avadi'nin de bulunduğu 2 bin 182 kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

kuveyt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103661/46/1036614668_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_96f71b0cfc4febfc393ef62cda3fa991.jpg

Emirlik kararnamesinde, çoğunluğu evlilik gibi çeşitli yollarla sonradan vatandaşlık kazanan 2 bin 182 kişinin vatandaşlıklarının iptal edildiği belirtildi.Vatandaşlıktan çıkarılanlar arasında Arap dünyasında tanınırlığa sahip ünlü vaiz, yazar ve televizyon sunucusu Nebil el-Avadi'nin de bulunduğu aktarıldı.Avadi, kararın ardından ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Her halimize hamdolsun. Allah'tan geldik, O'na döneceğiz" ifadelerini kullandı.Söz konusu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılma gerekçelerine ilişkin ise net bir açıklama yapılmadı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

