İtalya, İsrail ile savunma anlaşmasını askıya aldı

İtalya, İsrail ile savunma anlaşmasını askıya aldı

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ile savunma iş birliği anlaşmasının yenilenmesini durdurdu. Kararın, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle alındığı... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T18:51+0300

2026-04-14T18:51+0300

2026-04-14T18:53+0300

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, ülkesinin İsrail ile savunma iş birliği anlaşmasını askıya alma kararı aldığı aktarıldı.Meloni’nin, bu kararı Orta Doğu’daki mevcut gelişmeleri dikkate alarak verdiğini ifade ettiği belirtildi.2003 yılında imzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında askeri ekipman ve teknoloji paylaşımını kapsadığı ve normal şartlarda 5 yılda bir otomatik olarak yenilendiği kaydedildi.Gerilim kararın arkasındaİtalya ile İsrail arasında son dönemde gerilimin arttığı ifade edildi.Özellikle İsrail güçlerinin, Lübnan’da İtalyan barış gücü konvoyuna uyarı ateşi açmasının Roma yönetiminde tepkiye yol açtığı belirtildi.Meloni’nin bu olaya ilişkin "tamamen kabul edilemez" ifadesini kullandığı ve İtalya’nın İsrail büyükelçisini birden fazla kez dışişlerine çağırdığı aktarıldı.Hükümetten sert mesajlarİtalya hükümetinin daha önce İsrail’e destek verdiği ancak son gelişmelerle birlikte daha mesafeli bir tutum benimsediği ifade edildi.Meloni’nin, bazı dini etkinliklere yönelik engellemeleri "din özgürlüğüne hakaret" olarak nitelendirdiği belirtildi.Ayrıca İtalya liderinin, İsrail’in bölgedeki bazı adımlarına yönelik eleştirilerde bulunduğu aktarıldı.

i̇srail

i̇talya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, giorgia meloni, roma, i̇talya, silah, anlaşma