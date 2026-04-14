https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/italya-israil-ile-savunma-anlasmasi-askiya-alindi-1105015956.html
İtalya, İsrail ile savunma anlaşmasını askıya aldı
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ile savunma iş birliği anlaşmasının yenilenmesini durdurdu. Kararın, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle alındığı... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T18:53+0300
dünya
i̇srail
giorgia meloni
roma
i̇talya
silah
anlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074346541_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fa2bb388d20fe65d228636d1f3193a33.jpg
i̇srail
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074346541_136:0:784:486_1920x0_80_0_0_8be9908bcc276cff2bcff36a14481a38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İtalya, İsrail ile savunma anlaşmasını askıya aldı
18:51 14.04.2026 (güncellendi: 18:53 14.04.2026)
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ile savunma iş birliği anlaşmasının yenilenmesini durdurdu. Kararın, Orta Doğu’daki mevcut durum nedeniyle alındığı belirtildi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, ülkesinin İsrail ile savunma iş birliği anlaşmasını askıya alma kararı aldığı aktarıldı.
Meloni’nin, bu kararı Orta Doğu’daki mevcut gelişmeleri dikkate alarak verdiğini ifade ettiği belirtildi.
2003 yılında imzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında askeri ekipman ve teknoloji paylaşımını kapsadığı ve normal şartlarda 5 yılda bir otomatik olarak yenilendiği kaydedildi.
Gerilim kararın arkasında
İtalya ile İsrail arasında son dönemde gerilimin arttığı ifade edildi.
Özellikle İsrail güçlerinin, Lübnan’da İtalyan barış gücü konvoyuna uyarı ateşi açmasının Roma yönetiminde tepkiye yol açtığı belirtildi.
Meloni’nin bu olaya ilişkin "tamamen kabul edilemez" ifadesini kullandığı ve İtalya’nın İsrail büyükelçisini birden fazla kez dışişlerine çağırdığı aktarıldı.
İtalya hükümetinin daha önce İsrail’e destek verdiği ancak son gelişmelerle birlikte daha mesafeli bir tutum benimsediği ifade edildi.
Meloni’nin, bazı dini etkinliklere yönelik engellemeleri "din özgürlüğüne hakaret" olarak nitelendirdiği belirtildi.
Ayrıca İtalya liderinin, İsrail’in bölgedeki bazı adımlarına yönelik eleştirilerde bulunduğu aktarıldı.