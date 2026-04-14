https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/israilin-lubnana-geceden-bu-yana-duzenledigi-saldirilarda-can-kaybi-11-1104996282.html

İsrail'in Lübnan'a geceden bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı: 11

İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T11:36+0300

dünya

i̇srail

lübnan

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1104997062_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_2672cb945614574dfc98432b87156d45.jpg

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Deyr Antar beldesinde bir evi, Şeba beldesinde de bir aracı bombaladı.İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Şabriha beldesini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Şabriha beldesinde İsrail ordusunun hedef aldığı bir evde ise yangın çıktı.Kentin Batım ve Mansuri beldelerinin dağlık bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, Bafliye beldesinde ise çok sayıda evi bombaladı.Sivil savunma ekipleri bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.Çok sayıda yer bombalandıMusaylih-Nebatiye yolu üzerindeki bir araca İHA'lardan atılan 2 füzeyle saldırı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.İsrail ordusu Sayda'ya bağlı Adlun beldesindeki eski belediye binasını vurdu, saldırıda yaralananlar oldu.Sayda'nın Ensariye beldesinde de bir bina İsrail ordusu tarafından hedef alındı.İsrail uçakları ayrıca güneydeki Ernun, Hoş ve Kalavay beldelerini hedef aldı. Güney Lübnan’ın El-Hoş bölgesi hedefler arasında yer alırken Tebnin şehrinde bulunan bir hastane vuruldu.Nebatiye'ye bağlı Arabsalim beldesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 kişi öldü.İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Suhmur beldesine düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.Öte yandan İsrail topçuları Mansuri Kalila, Ernun ve Kefr Tebnit beldelerini hedef aldı.

i̇srail

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

i̇srail, lübnan, ortadoğu