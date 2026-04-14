https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/abdde-kritik-temas-israil-ve-lubnan-heyetleri-ayni-masada-1104992403.html
ABD'de kritik temas: İsrail ve Lübnan heyetleri aynı masada
Sputnik Türkiye
ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan temsilcileri Washington’da bir araya geliyor. Görüşmede ateşkes ihtimali ve doğrudan müzakerelerin çerçevesi ele... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T09:32+0300
dünya
ortadoğu
marco rubio
donald trump
lübnan
i̇srail
abd
dışişleri bakanlığı
lübnan sağlık bakanlığı
hizbullah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0a/1104935236_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_109b80c0f7f7c399a3b41a9f64a66606.jpg
İsrail ile Lübnan arasında aylardır süren gerilimin ardından iki ülke temsilcileri ABD’de önemli bir temas için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Washington’da yapılacak görüşme, taraflar arasında doğrudan temas kurulması açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.Görüşmeye kimler katılacak?Toplantıya Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad ile İsrail’in Washington Büyükelçisi Yehiel Leiter katılacak.ABD tarafında ise sürece doğrudan dahil olan isim, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio olacak. Ayrıca ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği de sürece dahil olan diplomatik kanallar arasında yer alıyor.Bu görüşme öncesinde taraflar telefon görüşmesi gerçekleştirerek buluşma konusunda mutabakata vardı.Görüşme nerede ve ne zaman yapılacak?Toplantı, ABD’nin başkenti Washington’da, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek.Görüşmenin ABD yerel saatine göre 11.00’de yapılması planlanıyor. Bu da Türkiye saatiyle bugün 18.00’e denk geliyor.Masada hangi konular olacak?Görüşmenin ana gündem maddesi ateşkes şartları olacak. Diplomatik kaynaklara göre:Ancak İsrail tarafı, özellikle Hizbullah ile ateşkesin müzakere edilmesine karşı olduğunu açıkça ifade ediyor.Görüşmeler neden önemli?İsrail ile Lübnan arasında doğrudan görüşmeler oldukça nadir gerçekleşiyor. İki ülke bugüne kadar genellikle ABD gibi arabulucular üzerinden dolaylı temas kuruyordu.Bu toplantı, tarafların:açısından kritik görülüyor.Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Washington'da yapılması planlanan toplantıda, müzakerelerin başlatılması amacıyla ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varılmasını umduğu aktarıldı.Çatışmalar sürüyorGörüşme hazırlıkları sürerken sahadaki çatışmalar devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 89'a yükseldiğini bildirmişti.Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.İsrail ordusu ise saldırılarda Hizbullah'ı hedef aldığını savunuyor. Hizbullah da İsrail’e hava saldırılarıyla karşılık vermeyi sürdürüyor.Ateşkes tartışması neden karmaşık?ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan İran ile ateşkes anlaşmasının Lübnan’ı kapsayıp kapsamadığı konusunda taraflar arasında görüş ayrılığı bulunuyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0a/1104935236_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e491c8c0f6bfd450e1b50452e3768557.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, marco rubio, donald trump, lübnan, i̇srail, abd, dışişleri bakanlığı, lübnan sağlık bakanlığı, hizbullah
