https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/israil-lubnan-gorusmesi-sona-erdi-taraflar-dogrudan-muzakerelere-baslama-konusunda-mutabik-kaldi-1105017753.html
İsrail-Lübnan görüşmesi sona erdi: Taraflar doğrudan müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldı
İsrail-Lübnan görüşmesi sona erdi: Taraflar doğrudan müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan-İsrail görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada tarafların doğrudan müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldığını bildirdi... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T22:18+0300
2026-04-14T22:18+0300
2026-04-14T22:52+0300
dünya
son dakika
abd
lübnan
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0a/1104935236_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_109b80c0f7f7c399a3b41a9f64a66606.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, İsrail ve Lübnan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, görüşmenin 1993 yılından bu yana İsrail ve Lübnan arasındaki ilk üst düzey görüşme olduğu vurgulanırken tarafların karşılıklı olarak belirlenecek bir zaman ve mekanda doğrudan müzakerelere başlamayı kabul ettikleri bildirildi.Açıklamada görüşmenin 'çok verimli' geçtiği; ABD'nin iki ülkeyi tebrik ettiği ve ileriye dönük görüşmeler için bugünkü görüşmenin güçlü bir zemin oluşturduğu belirtildi.Lübnan’dan 'egemenlik' vurgusu, İsrail’den 'güvenlik' şartıLübnan tarafının, İsrail'in devam eden saldırılarına atıfla şu ifadelerşne yer verildi:İsrail tarafı ise Lübnan’daki tüm devlet dışı terör gruplarının silahsızlandırılması ve terör altyapısının ortadan kaldırılmasına yönelik kararlılığını ifade ederek, her iki ülke halkının güvenliği için Lübnan hükümeti ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.ABD, Hizbullah’ın saldırılarına karşı İsrail’in kendini savunma hakkını desteklediğini yinelerken, bu görüşmelerin 2024 anlaşmasının ötesine geçerek kapsamlı bir barış anlaşmasına evrilmesini umduğunu ifade etti. Ayrıca, sürecin başarıyla ilerlemesi durumunda Lübnan’ın yeniden inşasına yönelik büyük çaplı uluslararası yardımların önünün açılabileceği kaydedildi.Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan zirveye; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Bakanlık Danışmanı Michael Needham, ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad katıldı.Rubio: Bu tarihi bir fırsatGörüşme öncesi kısa bir değerlendirme yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sorunların bir anda çözülmeyeceğini kabul etmekle birlikte, toplantının önemine dikkat çekerek "Bu tarihi bir fırsat. Bizi bu noktaya getiren on yıllara dayanan tarih dersleri var" ifadelerini kullandı.
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0a/1104935236_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e491c8c0f6bfd450e1b50452e3768557.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
son dakika, abd, lübnan, ortadoğu
son dakika, abd, lübnan, ortadoğu
İsrail-Lübnan görüşmesi sona erdi: Taraflar doğrudan müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldı
22:18 14.04.2026 (güncellendi: 22:52 14.04.2026)
ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan-İsrail görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada tarafların doğrudan müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldığını bildirdi. ABD iki ülkeyi 'bu tarihi dönüm noktası' nedeniyle tebrik etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, İsrail ve Lübnan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, görüşmenin 1993 yılından bu yana İsrail ve Lübnan arasındaki ilk üst düzey görüşme olduğu vurgulanırken tarafların karşılıklı olarak belirlenecek bir zaman ve mekanda doğrudan müzakerelere başlamayı kabul ettikleri bildirildi.
Açıklamada görüşmenin 'çok verimli' geçtiği; ABD'nin iki ülkeyi tebrik ettiği ve ileriye dönük görüşmeler için bugünkü görüşmenin güçlü bir zemin oluşturduğu belirtildi.
Lübnan’dan 'egemenlik' vurgusu, İsrail’den 'güvenlik' şartı
Lübnan tarafının, İsrail'in devam eden saldırılarına atıfla şu ifadelerşne yer verildi:
Lübnan Devleti, 2024 Kasım'ında yapılan çatışmaların durdurulması duyurusunun tam olarak uygulanmasının acil bir ihtiyaç olduğunu yeniden teyit ederek, toprak bütünlüğü ve tam devlet egemenliği ilkelerini vurguladı.
İsrail tarafı ise Lübnan’daki tüm devlet dışı terör gruplarının silahsızlandırılması ve terör altyapısının ortadan kaldırılmasına yönelik kararlılığını ifade ederek, her iki ülke halkının güvenliği için Lübnan hükümeti ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.
ABD, Hizbullah’ın saldırılarına karşı İsrail’in kendini savunma hakkını desteklediğini yinelerken, bu görüşmelerin 2024 anlaşmasının ötesine geçerek kapsamlı bir barış anlaşmasına evrilmesini umduğunu ifade etti. Ayrıca, sürecin başarıyla ilerlemesi durumunda Lübnan’ın yeniden inşasına yönelik büyük çaplı uluslararası yardımların önünün açılabileceği kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan zirveye; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Bakanlık Danışmanı Michael Needham, ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad katıldı.
Rubio: Bu tarihi bir fırsat
Görüşme öncesi kısa bir değerlendirme yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sorunların bir anda çözülmeyeceğini kabul etmekle birlikte, toplantının önemine dikkat çekerek "Bu tarihi bir fırsat. Bizi bu noktaya getiren on yıllara dayanan tarih dersleri var" ifadelerini kullandı.