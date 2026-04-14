Honduras'ta 10 yıl sonra ilk defa bulut jaguarı görüntülendi

Honduras'ta 10 yıl sonra ilk defa bulut jaguarı görüntülendi

Sputnik Türkiye

Honduras'ta, "bulut jaguarı" olarak adlandırılan nadir bir jaguar türünün 10 yıl aradan sonra yeniden görüntülenmesi, ülkedeki doğa koruma çalışmaları için... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T10:58+0300

2026-04-14T10:58+0300

2026-04-14T10:58+0300

Yetkililer, nadir görülen erkek jaguarın 6 Şubat’ta ülkenin kuzeybatısındaki Sierra del Merendón dağlarında, yaklaşık 2 bin 200 metre yükseklikteki ormanlık alanda kurulan fotokapanlar tarafından kaydedildiğini açıkladı.Uzmanlara göre jaguarlar genellikle daha düşük rakımlarda yaşarken, yüksek irtifada görülen bu bireyler “bulut jaguarı” olarak adlandırılıyor ve oldukça nadir rastlanıyor. Bu durumun yeni bir davranış mı yoksa daha önce fark edilmemiş bir yaşam alanı mı olduğu henüz netlik kazanmış değil.Jaguar, Amerika kıtasının en büyük, dünyanın ise kaplan ve aslandan sonra üçüncü en büyük kedisi olarak biliniyor. Güçlü çene yapısı sayesinde avını tek ısırıkla etkisiz hale getirebilen bu tür, oldukça iyi bir yüzücü olmasıyla da dikkat çekiyor. Geniş yaşam alanına ihtiyaç duyan jaguarlar, tek bir gecede onlarca kilometre yol kat edebiliyor.Son yıllarda yürütülen koruma çalışmaları ve doğal yaşam koridorlarının oluşturulması, ülkedeki yaban hayatının yeniden canlanmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar, söz konusu görüntünün Honduras’ın biyolojik çeşitliliğini koruma çabalarının olumlu sonuç vermeye başladığının güçlü bir işareti olduğunu belirtiyor.

honduras

Sputnik Türkiye

