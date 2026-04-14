Hizbullah milletvekili: İsrail'e doğrudan görüşmeler Lübnan’ı çıkmaza soktu
Hizbullah’ın Lübnan Parlamento üyesi Hüseyin el-Hac Hasan, İsrail’le yürütülen doğrudan müzakerelerin anayasaya, Ulusal Pakt’a ve ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı olduğunu belirterek, sürecin ABD himayesinde Lübnan’ı “yeni çıkmazlara” sürüklediğini söyledi.
Lübnan parlamentosunda Hizbullah grubunundan milletvekili Hüseyin el-Hac Hasan, Lübnan ile İsrail arasında yürütülen doğrudan görüşmelere ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu. El-Hac Hasan, bu görüşmelerin “anayasanın, Ulusal Pakt’ın ve ulusal-siyasi çıkarların ihlali” olduğunu savundu.
Bu tür bir adımın atılması ulusal ve siyasi bir mutabakat gerektirir, oysa böyle bir mutabakat yok. Görüşmeler, topraklarımızı işgal etmeyi ve saldırılarını sürdürmeyi sürdüren bir düşmanla yürütülüyor. Lübnan makamları kendilerini bir çıkmaza soktu; bu çıkmaz derinleşecek ve hiçbir sonuç getirmeyecek.
El-Hac Hasan, Lübnan’ın temel talebinin ateşkes olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti.
İsrail tarafı, oyalayıcı tutumuyla bilinen bir taraf olarak, buna hazır olmadığını söylüyor. Hükümet, aracıların ve birçok ülkenin tanıklık ettiği üzere Lübnan’ın bölgesel ateşkes rejiminin parçası olduğu dönemde ateşkeste ısrar etmeli ve direnmeliydi. Ancak hükümet bunu yapmadı. Böylece bu başarının İran’a atfedilmesinden kaçınmak istediler.
Hizbullah’ın doğrudan müzakerelere karşı tutumunun “ilkesel” olduğunu vurgulayan El-Hac Hasan, şözlerini şöyle sürüdürdü:
Partinin kararı İran’ın kararına bağlı değil, kendi ulusal değerlendirmelerimizle şekilleniyor. Lübnan tüm bölgeleriyle bir bütün. Hedefimiz her bölge için güvenlik ve barışı sağlamak. İsrail’in tutumu adeta ‘bala karıştırılan zehir’.
Parlamento Başkanı Nebih Berri’nin sessizliğine dair soruyu da yanıtlayan El-Hac Hasan, şunları kaydetti:
Resmi olarak açıkladığı tutumlara dayanmak gerekir. Herhangi bir müzakere sürecinde Lübnan’ın stratejisinin net olması önemlidir. Çarşambadan bu yana diplomasi neredeydi? Lübnan’ın ateşkese dahil edilmesini daha önce reddedenler, bugün neden ateşkesi öneriyor?
El-Hac Hasan, ateşkes sağlanamadığı takdirde müzakerelerin askıya alınması ihtimaline ilişkin olarak ise, şunları söyledi:
Biz müzakereleri başlatan taraf değiliz ki sonra askıya alalım. Tutumumuz net: Biz bu görüşmeleri reddediyoruz. Ancak karar bizim elimizde değil. Ateşkes sağlanmadan Lübnan baskı altında müzakereleri sürdürmeye devam edebilecek mi?
El-Hac Hasan, “Direnişin silahı, Lübnan’ın iç ulusal meselesidir” vurgusunu yaparak, hiçbir tarafın, Lübnan’ı nasıl savunacağına dair net bir vizyonu olmadığını ifade etti:
Lübnan siyasi sistemi ‘iktidar-muhalefet’ ayrımı üzerine değil, mezhepsel denge ve uzlaşı demokrasisi üzerine kurulu; hükümette Şii topluluğun temsili Ulusal Pakt’ın temel sütunlarından biridir.
Hükümete karşı darbe hazırlığı iddialarını da reddeden milletvekili, bunların “hiçbir temeli olmayan, dezenformasyon yoluyla fitne çıkarmayı amaçlayan söylentiler” olduğunu söyledi.
11 Nisan, 15:30