https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/iran-lubnan-ile-temas-halindeyiz-1104941563.html
İran: Lübnan ile temas halindeyiz
İran: Lübnan ile temas halindeyiz
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Sözcüsü, Tahran’ın Lübnan ile ateşkesin tüm cephelerde uygulanmasını sağlamak için temas halinde olduğunu açıkladı. Açıklama, ABD-İran... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T15:30+0300
2026-04-11T15:30+0300
2026-04-11T15:45+0300
dünya
ortadoğu
lübnan
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104796132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf5fce28005b735cab88897a15bc22aa.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin Lübnan ile ateşkes taahhütlerinin tüm cephelerde uygulanmasını sağlamak amacıyla temas halinde olduğunu açıkladı.İran devlet televizyonuna İslamabad’dan konuşan sözcü, açıklamasında ateşkesin sahada korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Açıklama, ABD ve İranlı üst düzey yetkililerin katılımıyla yürütülen ve yaklaşık altı haftadır devam eden çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmeler sırasında geldi.Öte yandan, ABD ile İranlı heyetlerin ateşkes anlaşması şartlarını Pakistan üzerinden birbirlerine ilettiklerini belirtmişti. İran'ın şartları arasında ateşkesin Lübnan'daki çatışmaları da kapsaması yer alıyor. Ayrıca Lübnanlı ve ABD'li heyetlerin gelecek hafta Washington'da bir araya gelmesi bekleniyor.İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildiİran Dışişleri Sözcüsü, ülkesinin 10 maddelik önerisinin Pakistan’a iletildiğini söyledi. Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.İran devlet televizyonu ise Tahran'ın Pakistan aracılığıyla yapılan görüşmelerde "kırmızı çizgilerini" belirlediğini ve bu çizgilerin, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, savaş tazminatları, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasıyla ilgili bölgelerde gerçek ve istikrarlı bir ateşkes olduğunu" aktardı.
lübnan
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104796132_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64eb1d9c7cceda30bd90c7d39f5acb8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, lübnan, i̇ran
İran: Lübnan ile temas halindeyiz
15:30 11.04.2026 (güncellendi: 15:45 11.04.2026)
İran Dışişleri Sözcüsü, Tahran’ın Lübnan ile ateşkesin tüm cephelerde uygulanmasını sağlamak için temas halinde olduğunu açıkladı. Açıklama, ABD-İran görüşmelerinin sürdüğü İslamabad’dan geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin Lübnan ile ateşkes taahhütlerinin tüm cephelerde uygulanmasını sağlamak amacıyla temas halinde olduğunu açıkladı.
İran devlet televizyonuna İslamabad’dan konuşan sözcü, açıklamasında ateşkesin sahada korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.
Açıklama, ABD ve İranlı üst düzey yetkililerin katılımıyla yürütülen ve yaklaşık altı haftadır devam eden çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmeler sırasında geldi.
Öte yandan, ABD ile İranlı heyetlerin ateşkes anlaşması şartlarını Pakistan üzerinden birbirlerine ilettiklerini belirtmişti. İran'ın şartları arasında ateşkesin Lübnan'daki çatışmaları da kapsaması yer alıyor. Ayrıca Lübnanlı ve ABD'li heyetlerin gelecek hafta Washington'da bir araya gelmesi bekleniyor.
İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi
İran Dışişleri Sözcüsü, ülkesinin 10 maddelik önerisinin Pakistan’a iletildiğini söyledi. Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.
İran devlet televizyonu ise Tahran'ın Pakistan aracılığıyla yapılan görüşmelerde "kırmızı çizgilerini" belirlediğini ve bu çizgilerin, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, savaş tazminatları, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasıyla ilgili bölgelerde gerçek ve istikrarlı bir ateşkes olduğunu" aktardı.