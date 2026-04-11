İran: Lübnan ile temas halindeyiz
İran Dışişleri Sözcüsü, Tahran'ın Lübnan ile ateşkesin tüm cephelerde uygulanmasını sağlamak için temas halinde olduğunu açıkladı. Açıklama, ABD-İran... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
15:30 11.04.2026 (güncellendi: 15:45 11.04.2026)
© REUTERS Majid-Asgaripourİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Sözcüsü, Tahran’ın Lübnan ile ateşkesin tüm cephelerde uygulanmasını sağlamak için temas halinde olduğunu açıkladı. Açıklama, ABD-İran görüşmelerinin sürdüğü İslamabad’dan geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin Lübnan ile ateşkes taahhütlerinin tüm cephelerde uygulanmasını sağlamak amacıyla temas halinde olduğunu açıkladı.
İran devlet televizyonuna İslamabad’dan konuşan sözcü, açıklamasında ateşkesin sahada korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.
Açıklama, ABD ve İranlı üst düzey yetkililerin katılımıyla yürütülen ve yaklaşık altı haftadır devam eden çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmeler sırasında geldi.
Öte yandan, ABD ile İranlı heyetlerin ateşkes anlaşması şartlarını Pakistan üzerinden birbirlerine ilettiklerini belirtmişti. İran'ın şartları arasında ateşkesin Lübnan'daki çatışmaları da kapsaması yer alıyor. Ayrıca Lübnanlı ve ABD'li heyetlerin gelecek hafta Washington'da bir araya gelmesi bekleniyor.

İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi

İran Dışişleri Sözcüsü, ülkesinin 10 maddelik önerisinin Pakistan’a iletildiğini söyledi. Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.
İran devlet televizyonu ise Tahran'ın Pakistan aracılığıyla yapılan görüşmelerde "kırmızı çizgilerini" belirlediğini ve bu çizgilerin, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, savaş tazminatları, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasıyla ilgili bölgelerde gerçek ve istikrarlı bir ateşkes olduğunu" aktardı.
İran görüşmeleri öncesi İslamabad’da kritik trafik: JD Vance Pakistan Başbakanı ile buluştu, Tahran şartlarını iletti
