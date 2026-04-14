Hastanın safra kesesinden çıkan taşların sayısı doktorları şoke etti
Bingöl'de bir hastanın safra kesesinden ameliyatla 2 bin 67 tane taş çıkarıldı. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
Bingöl Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı ve sindirim şikayetiyle başvuran bir hastanın safra kesesinden ameliyatla 2 bin 67 tane taş çıkarıldı. Doktorlarını şaşırttıBingöl Devlet Hastanesine başvuran S.T. isimli bir kişinin safra kesesinde ileri düzeyde taş birikimi tespit edilmesi üzerine cerrahi müdahale planlandı. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın sonrasına ise hastadan toplam 2 bin 67 safra taşı çıkarıldı. Opr. Dr. Mustafa Yiğit daha önce hiç bu kadar taşla karşılaşmadığını belirterek, "Meslek hayatım boyunca birçok operasyonda yer aldım ama ilk kez bir safra kesesinde bu kadar çok sayıda taşla karşılaştım. Hastamızı şifayla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.
