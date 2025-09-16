https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/1099411489.html

Safra kesesi ameliyatında bağırsağı kesildiği iddiası: 23 yaşındaki kreş öğretmeni hayatını kaybetti

Safra kesesi ameliyatında bağırsağı kesildiği iddiası: 23 yaşındaki kreş öğretmeni hayatını kaybetti

Ankara'da özel bir hastanede safra kesesi ameliyatı olan 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar'ın ameliyat sırasında bağırsağının kesildiği iddia edildi...

Ankara'da yaşayan 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, özel bir hastanede safra kesesi ameliyatı oldu. İddialara göre, ameliyat sırasında genç öğretmenin bağırsağı kesildi. Fenalaşan genç kadın hayatını kaybetti. İki ay önce anne olan kızlarını kaybeden ailesi ise doktor ve hastane hakkında şikayetçi olacaklarını belirtirken, doktoru kendini iyi hissetmediğini söyleyen kızlarıyla dalga geçtiğini de iddia etti. Ameliyat sırasında bağırsağı kesildi iddiası ATV'nin haberine göre, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, geçirdiği rahatsızlığın ardından özel bir hastanede safra kesesi ameliyatı oldu. İddialara göre, Çuhadar'ın bağırsağı ameliyat esnasında doktor tarafından yanlışlıkla kesildi. Doktorun durumu saklayıp sonradan açıklaması ile kasıtlı bir şekilde ihmallere başvurduğu Çuhadar'ın ailesi tarafından iddia edildi. Genç kadının annesi Durhanim Çetinkaya, kızının ameliyat sonrasında fenalaştığını anlatırken, doktorun 'gayet iyi' diye yanıt verdiğini anlatarak, "Tansiyonu düştü normal dediler. Doktor geldi bu kez 'ultrason isteyelim bir damar mı keşmişim ne yapmışım' dedi. Biz başka hastaneye götürmek istedik 'yolda ölebilir' diyerek bize engel oldu. İkinci bir ameliyata daha aldı, bize de önce 'küçük bir damarda kesin kesik oldu' dedi ama sonra 'ben bağırsağı delmişim, 3-4 saate kalkar' dedi. "diye anlattı. Son sözleri 'ben ölüyor muyum' olduKızının gece yeniden fenalaştığını bunun üzerine yanına gelen doktora 'ben ölüyor muyum?' dediğini anlatan anne doktorun 'Allah rahmet etsin deriz' dediğini iddia etti. Kızının başka bir hastaneye sevk edildiğini ve orada kalbinin durduğunu söyleyen anne, otopsi sonucu beklediklerini ifade etti. Hastanenin ilk vukuatı değil iddiası Genç kadının ailesi özel hastanede daha önce de sağlık skandallarının yaşandığını iddia ederken, doktor ve hastane hakkında şikayetçi olacaklarını belirttiler. .

