Endonezya, Rusya ile petrol ve doğalgaz tedariki konusunda anlaştı
Moskova'da gerçekleşen üst düzey görüşmelerin ardından Endonezya, ulusal enerji rezervlerini güvence altına almak amacıyla Rusya'dan ham petrol, akaryakıt ve... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
15:19 14.04.2026
Moskova'da gerçekleşen üst düzey görüşmelerin ardından Endonezya, ulusal enerji rezervlerini güvence altına almak amacıyla Rusya'dan ham petrol, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tedarik etme kararı aldı.
Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia, Rusya ile yürütülen müzakereler sonucunda enerji sevkiyatı konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun Kremlin'de bir araya gelmesinin ardından temasların detaylarını paylaşan Lahadalia, bu ortaklığın hem hükümetler arası hem de şirketler düzeyinde yürütüleceğini belirtti.

Bakan, "Bu işbirliği sayesinde ham petrol stoklarımızı artırabileceğiz ve aynı zamanda sıvılaştırılmış petrol gazı temin etme imkanına kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Küresel belirsizliğe karşı Rusya seçeneği

Moskova'daki temaslar sırasında yalnızca kısa vadeli alımlar değil, enerji depolama ve işleme altyapısının geliştirilmesini de kapsayan uzun vadeli projeler masaya yatırıldı.

Küresel piyasalardaki istikrarsızlığa dikkat çeken Lahadalia, Rusya'nın enerji üretim kapasitesinin ve sektördeki tecrübesinin Endonezya için kritik bir seçenek sunduğunu vurguladı.

Anlaşmanın sevkiyat hacmi ve mali detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, Lahadalia bu adımın Endonezya'nın enerji dayanıklılığını güçlendirmek adına pozitif bir sinyal olduğunu kaydetti.
