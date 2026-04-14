https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/endonezya-rusya-ile-petrol-ve-dogalgaz-tedariki-konusunda-anlasti-1105008397.html

Endonezya, Rusya ile petrol ve doğalgaz tedariki konusunda anlaştı

Endonezya, Rusya ile petrol ve doğalgaz tedariki konusunda anlaştı

Sputnik Türkiye

Moskova'da gerçekleşen üst düzey görüşmelerin ardından Endonezya, ulusal enerji rezervlerini güvence altına almak amacıyla Rusya'dan ham petrol, akaryakıt ve... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T15:19+0300

2026-04-14T15:19+0300

2026-04-14T15:19+0300

dünya

rusya

endonezya

vladimir putin

prabowo subianto

rus petrolü

rus doğal gazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105007282_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_4f36b38066c8005e559b282fef6b8375.jpg

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia, Rusya ile yürütülen müzakereler sonucunda enerji sevkiyatı konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun Kremlin'de bir araya gelmesinin ardından temasların detaylarını paylaşan Lahadalia, bu ortaklığın hem hükümetler arası hem de şirketler düzeyinde yürütüleceğini belirtti.Bakan, "Bu işbirliği sayesinde ham petrol stoklarımızı artırabileceğiz ve aynı zamanda sıvılaştırılmış petrol gazı temin etme imkanına kavuşacağız" ifadelerini kullandı.Küresel belirsizliğe karşı Rusya seçeneğiMoskova'daki temaslar sırasında yalnızca kısa vadeli alımlar değil, enerji depolama ve işleme altyapısının geliştirilmesini de kapsayan uzun vadeli projeler masaya yatırıldı.Küresel piyasalardaki istikrarsızlığa dikkat çeken Lahadalia, Rusya'nın enerji üretim kapasitesinin ve sektördeki tecrübesinin Endonezya için kritik bir seçenek sunduğunu vurguladı.Anlaşmanın sevkiyat hacmi ve mali detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, Lahadalia bu adımın Endonezya'nın enerji dayanıklılığını güçlendirmek adına pozitif bir sinyal olduğunu kaydetti.

rusya

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, endonezya, vladimir putin, prabowo subianto, rus petrolü, rus doğal gazı