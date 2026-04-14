Cezayirli uzman: Boğazların kapatılması, dünya ekonomi haritasını değiştirebilir
Boğazların kapatılmasının küresel ekonomide topyekun şok yaratabileceğini kaydeden Tagersi, dünya ekonomi haritasının yeniden çizilebileceğini vurguladı. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
hürmüz boğazı, katar, asya, sputnik, süveyş kanalı, bab-ül mendep boğazı, babülmendep boğazı, babül mendeb boğazı, ortadoğu
Boğazların kapatılmasının küresel ekonomide topyekun şok yaratabileceğini kaydeden Tagersi, dünya ekonomi haritasının yeniden çizilebileceğini vurguladı.
Cezayirli ekonomist Huari Tagersi, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarından geçişlerin engellenmesinin geçici krizlerin ötesine geçerek dünya ekonomi haritasını yeniden şekillendirecek yapısal bir yıkıma yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sputnik'e verdiği demeçte, Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji arzı için hayati bir damar olduğunu hatırlatan Tagersi, dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin bu güzergahtan geçtiğine dikkat çekti. Bu su yolunun herhangi bir sebeple kapatılmasının fiyatlarda keskin bir sıçramaya neden olacağını belirten uzman, petrolün varil fiyatının 150 ile 200 dolar bandına çıkarak rekor seviyeleri görebileceğini ifade etti.

Tagersi, böylesi bir durumun Katar’dan yapılan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını da vuracağını ve küresel bir enerji kıtlığını tetikleyerek ulaşımdan sanayiye kadar tüm sektörlerde kontrol edilmesi güç bir enflasyon dalgası başlatacağını vurguladı.

Tedarik zincirleri ve rota değişikliğinin ağır maliyeti

Boğazların kapatılmasının Asya ve Avrupa arasındaki temel bağlantıyı kopararak küresel ticareti felce uğratacağını belirten ekonomist, gemilerin rotasını mecburen Ümit Burnu'na çevirmesinin ağır sonuçları olacağını kaydetti.

Yolculuk süresinin yaklaşık 20 gün uzamasının yakıt ve sigorta maliyetlerini katlayacağını ifade eden Tagersi, bu durumun elektronik, otomobil ve gıda gibi stratejik ürünlerin teslimatını geciktireceğini dile getirdi. Süveyş Kanalı gibi geleneksel su yollarının devlet gelirlerinde de ciddi kayıplar yaşanacağını ekledi.

Merkez bankaları kontrolü kaybedebilir

Her iki boğazın aynı anda kapatılması senaryosunu 'kapsamlı bir kriz' olarak nitelendiren Tagersi, bu durumun hem enerji hem de ticaret dünyasını eş zamanlı vuracağını söyledi.

Merkez bankalarının enflasyonla mücadele ile ekonomik büyümeyi destekleme arasında denge kurmakta zorlanabileceğini savunan uzman, geleneksel para politikası araçlarının işlevsiz kalabileceği konusunda uyardı. Artan yaşam maliyetlerinin ithalatçı ülkelerde toplumsal baskı yaratacağını belirten Tagersi, bu durumun tamamen yeni ve alternatif ticaret yollarına duyulan ihtiyacı zorunlu kılacağını vurguladı.
