Bağ-Kur'lu binlerce kişiyi ilgilendiriyor: 5 yıl erken emeklilik gelecek mi?
SSK'lılar ve Bağkurlular arasındaki gün farkının eşitlenmesi sık sık gündeme gelirken binlerce kişi bu konuda somut adımlar atılması için takipte. Düzenleme... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T16:08+0300
Bağ-Kur'lu binlerce kişiyi ilgilendiriyor: 5 yıl erken emeklilik gelecek mi?
16:06 14.04.2026 (güncellendi: 16:08 14.04.2026)
SSK'lılar ve Bağkurlular arasındaki gün farkının eşitlenmesi sık sık gündeme gelirken binlerce kişi bu konuda somut adımlar atılması için takipte. Düzenleme yapılırsa Bağ-Kur'a bağlı olanların emekli olması için gereken gün sayısı azaltılacak.
Bağkur ve SSK'lı çalışanlar arasındaki gün farkı gündemdeki yerini koruyor. Bağkur hizmet koluna bağlı olanların 9 bin gün sayısına ulaşarak emekli olmasına rağmen SKK'lı olanların 7 bin 200 günde emeklilik hakkı elde etmesi yıllardır tartışılıyor. Yapılacak bir düzenleme ile iki kurum arasındaki gün farkının kapatılması talep edilirken, bu düzenleme hayata geçerse Bağkurlu çalışana da 5 yıl erken emekli olmanın da yolu açılabilecek.
5 yıl erken emekliliğin yolu açılabilir
Sabah'ın haberine göre, mevcut durumdaki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine göre, sigortası Bağkur hizmet kolundan ödenen birinin emekli olması için 9000 bin prim gününü doldurması gerekiyor. Düzenleme hayata geçerse Bağkurlunun emekli olması için gereken 9000 gün sayısı 7200 güne kadar düşecek. Böylece 1 milyondan fazla küçük esnaf ve çiftçi, 5 yıl daha az prim ödeme imkânı elde ederek erken emekli olabilecek.
Yaş ve sigortalılık şartları korunuyor
Hazırlanan düzenleme yalnızca prim gün sayısını kapsıyor. Yaş ve sigortalılık süresi şartlarında değişiklik öngörülmüyor. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 emeklilik yaşı ve sigortalılık süresinin 25 yıl olarak devam etmesi bekleniyor.
1 Mayıs 2008 sonrası sigorta girişi olanlar için mevcut 9 bin gün şartı uygulanmaya devam ediyor. Ancak düzenlemenin kapsamının genişletilmesi durumunda bu grubun da 7 bin 200 gün üzerinden değerlendirilebileceği belirtiliyor.
Meclis gündemine gelmesi bekleniyor
Yaş kriterinde ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Aynı zamanda konunun önümüzdeki dönemde Meclis gündemine gelmesi ve detaylarının netleşmesi bekleniyor.