Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 11 isim için tutuklama talep edildi
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden 11'i hakkında tutuklama talep edildi. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T17:48+0300
2026-04-13T18:25+0300
17:48 13.04.2026 (güncellendi: 18:25 13.04.2026)
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden 11'i hakkında tutuklama talep edildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Elif Karaarslan ve Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Ayanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.
Aralarında sosyal medya fenomenleri de var
Sabah'ın haberine göre, İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklama talebiyle, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklama talep edilen isimler ise şöyle sıralandı; Kütüphane isimli mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz, fenomenler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Özlem Parlu, Elif Karaarslan, Leha Ahsen Alkan, Gizem Melissa Alagöz ve Oğuz Sarpınar.