Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 11 isim için tutuklama talep edildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 11 isim için tutuklama talep edildi

Sputnik Türkiye

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden 11'i hakkında tutuklama talep edildi. 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T17:48+0300

2026-04-13T17:48+0300

2026-04-13T18:25+0300

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Elif Karaarslan ve Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Ayanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.Aralarında sosyal medya fenomenleri de var Sabah'ın haberine göre, İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklama talebiyle, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklama talep edilen isimler ise şöyle sıralandı; Kütüphane isimli mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz, fenomenler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Özlem Parlu, Elif Karaarslan, Leha Ahsen Alkan, Gizem Melissa Alagöz ve Oğuz Sarpınar.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sulh ceza hakimliği, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, cansel ayanoğlu , elif karaarslan