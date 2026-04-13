https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/abdnin-hurmuz-bogazina-abluka-icin-verdigi-saat-doldu-1104983604.html
ABD'nin Hürmüz'e 'abluka' için verdiği saat doldu, Trump: 'Ablukamıza yaklaşırlarsa yok edilecekler
Sputnik Türkiye
ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik 'abluka altındaki bölgedeki gemilerin durdurulabileceği ve ele geçirebileceğini' söylediği uygulamanın saati TSİ ile 17.00'de... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T17:41+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
abd
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104817621_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f2c49343fe90af9b30dd24fedee51cee.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/centcom-abluka-altindaki-bolgedeki-gemiler-durdurulabilir-ve-ele-gecirilebilir-1104981622.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104817621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f2f94638ab814177675d7d26161fdb9d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, i̇ran, abd, haberler
17:18 13.04.2026 (güncellendi: 17:41 13.04.2026)
ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik ‘abluka altındaki bölgedeki gemilerin durdurulabileceği ve ele geçirebileceğini’ söylediği uygulamanın saati TSİ ile 17.00'de geldi. Trump, ‘Ablukamıza yaklaşırlarsa, uyuşturucu teknelerine yaptığımız sistemle derhal ortadan kaldırılacaklardır’ açıklaması yaptı.
ABD ordusu, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiğini, TSİ ile 17.00’den itibaren bloke edeceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, sürenin dolmasıyla Truth Social hesabından yaptığı açıklamada ‘Ablukamıza yaklaşırlarsa, uyuşturucu teknelerine yaptığımız sistemle derhal ortadan kaldırılacaklardır’ ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması şöyle:
İran donanması denizin dibinde, tamamen yok edilmiş durumda, 158 gemi. Vuramadığımız şey ise, ‘hızlı saldırı gemisi’ dedikleri az sayıdaki gemileri. Çünkü onları büyük bir tehdit olarak görmedik. Uyarı: Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde teknelerle uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı imha sistemiyle derhal ortadan kaldırılacaklardır. Hızlı ve acımasızca. Not: ABD'ye okyanus veya deniz yoluyla giren uyuşturucuların yüzde 98.2'si durduldu! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
Bir ABD yetkilisi Katar merkezli Al Jazeera'ye, ordunun deniz ablukasını uygulamaya ve sürdürmeye hazır olduğunu ancak ihlaller için angajman kurallarını belirlemediğini söyledi.
Yetkili, ABD kuvvetlerinin ve ekipmanının, Trump'ın kararları doğrultusunda, gerektiği sürece bu hamleyi uygulamaya yetecek kadar olduğunu belirtti.
İran silahlı kuvvetleri, uluslararası sulardaki kısıtlamaları "korsanlık" anlamına gelen "yasa dışı bir eylem" olarak nitelendirdi. Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan herhangi bir savaş gemisinin mevcut ateşkesi ihlal edeceği konusunda uyardı.
Bu durum, küresel enerji için önemli bir rota olan boğazın daha önce İran tarafından kesintiye uğratılmasının ardından geldi.
Abluka nereleri ve neleri kapsıyor?
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Reuters haber ajansının haberine göre ‘abluka altındaki bölgedeki gemilerin durdurulabileceğini ve ele geçirebileceğini’ aktardı.
Ajansın, ‘gördüğünü’ belirttiği notta ayrıca ABD ordusunun Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde abluka uygulayacağı ve bunun bayraktan bağımsız olarak tüm gemi trafiğini kapsayacağı kaydedildi.
Notta, "Abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya çıkan herhangi bir gemi, durdurulma, yön değiştirme ve ele geçirilme riski altındadır" ifadeleri yer aldığı aktarılırken, ayrıca "Abluka, Hürmüz Boğazı'ndan İran dışındaki destinasyonlara veya bu destinasyonlardan yapılan tarafsız geçişleri engellemeyecektir” yazıldığı belirtildi.
