ABD'nin Hürmüz'e 'abluka' için verdiği saat doldu, Trump: 'Ablukamıza yaklaşırlarsa yok edilecekler

ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik ‘abluka altındaki bölgedeki gemilerin durdurulabileceği ve ele geçirebileceğini’ söylediği uygulamanın saati TSİ ile 17.00'de... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T17:18+0300

ABD ordusu, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiğini, TSİ ile 17.00’den itibaren bloke edeceğini açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, sürenin dolmasıyla Truth Social hesabından yaptığı açıklamada ‘Ablukamıza yaklaşırlarsa, uyuşturucu teknelerine yaptığımız sistemle derhal ortadan kaldırılacaklardır’ ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması şöyle:Bir ABD yetkilisi Katar merkezli Al Jazeera'ye, ordunun deniz ablukasını uygulamaya ve sürdürmeye hazır olduğunu ancak ihlaller için angajman kurallarını belirlemediğini söyledi.Yetkili, ABD kuvvetlerinin ve ekipmanının, Trump'ın kararları doğrultusunda, gerektiği sürece bu hamleyi uygulamaya yetecek kadar olduğunu belirtti.İran silahlı kuvvetleri, uluslararası sulardaki kısıtlamaları "korsanlık" anlamına gelen "yasa dışı bir eylem" olarak nitelendirdi. Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan herhangi bir savaş gemisinin mevcut ateşkesi ihlal edeceği konusunda uyardı.Bu durum, küresel enerji için önemli bir rota olan boğazın daha önce İran tarafından kesintiye uğratılmasının ardından geldi.Abluka nereleri ve neleri kapsıyor?ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Reuters haber ajansının haberine göre ‘abluka altındaki bölgedeki gemilerin durdurulabileceğini ve ele geçirebileceğini’ aktardı.Ajansın, ‘gördüğünü’ belirttiği notta ayrıca ABD ordusunun Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde abluka uygulayacağı ve bunun bayraktan bağımsız olarak tüm gemi trafiğini kapsayacağı kaydedildi.Notta, "Abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya çıkan herhangi bir gemi, durdurulma, yön değiştirme ve ele geçirilme riski altındadır" ifadeleri yer aldığı aktarılırken, ayrıca "Abluka, Hürmüz Boğazı'ndan İran dışındaki destinasyonlara veya bu destinasyonlardan yapılan tarafsız geçişleri engellemeyecektir” yazıldığı belirtildi.Trump neler söylemişti? ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’daki görüşmelere ilişkin ‘toplantı iyi geçti, çoğu noktada anlaşmaya varıldı, ancak gerçekten önemli olan tek nokta olan nükleer konusunda anlaşmaya varılamadı’ demişti.Trump yönetimi görüşmeler sonrası ilk hamle olarak Hürmüz Boğazı'nı ablukaya almaya hazırlanıyor. Trump, ABD donanmasının ‘İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağını’ kaydetti.Uluslararası şirketleri de uyaran Trump, donanmaya, İran'a geçiş ücreti ödeyen uluslararası sulardaki her gemiyi arayıp durdurma talimatı verdiğini de açıkladı ve "Yasadışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş yapamayacak" ifadelerini kullandı.ABD Merkez Komutanlığı pazartesi günü 17.00'de başlayacağı açıklanan ablukanın İran limanlarını kullanan tüm gemilere, ülkelerine bakılmaksızın "tarafsızca" uygulanacağı kaydedildi.İran dışındaki limanlara giden veya gelen gemilerin engellenmeyeceği belirtildi.

