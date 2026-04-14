https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/abd-iranla-savasta-tum-prsm-fuzelerini-tuketti-1105012915.html

'ABD, İran’la savaşta tüm PrSM füzelerini tüketti'

Sputnik Türkiye

ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü operasyonlarda envanterindeki tüm yeni nesil yüksek hassasiyetli PrSM balistik füzelerini kullandığı bildirildi. 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T17:07+0300

dünya

aviation week

abd

i̇ran

balistik füze

operasyon

atacms

donald trump

j.d. vance

i̇slamabad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104129/04/1041290422_0:503:1200:1178_1920x0_80_0_0_a379a0cfd73271f5c6df8b1c64e9e528.jpg

Amerikan Aviation Week dergisi, ABD Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Jimmy Arter’e dayandırarak verdiği habere göre ABD, İran’a karşı yürütülen operasyonun başlangıcından bu yana elindeki tüm yeni nesil yüksek hassasiyetli PrSM (Precision Strike Missile) karadan havaya balistik füzelerini kullandı.Haberde, PrSM füzelerinin geçen ay İran’a yönelik operasyon kapsamında ilk kez gerçek muharebe koşullarında kullanıldığı belirtildi. Eskiyen ATACMS sistemlerinin yerini almak üzere geliştirilen PrSM füzelerinin, seleflerine kıyasla daha uzun menzil ve daha yüksek isabet oranına sahip olduğu kaydedildi.Haberde, "Konuşlu topçu birliği, geçen ay İran'a karşı savaşın başında elindeki tüm yüksek hassasiyetli PrSM taarruz füzelerini tüketti, ancak ikmal kısa süre içinde yapılacak" denildi.Öte yandan, İran ve ABD, 8 Nisan gecesi ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’la iki haftalık ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamasının ardından, 11 Nisan’da İslamabad’da müzakere başlamıştı. Ancak 12 Nisan sabahı, Amerikan heyetine başkanlık eden J.D. Vance, tarafların anlaşmaya varamadığını açıklamıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

