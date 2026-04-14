AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde son dakika deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T16:01+0300

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Marmara Denizi'nde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Marmara Denizi'nde yaşanan sarsıntının derinliği 12.04 kilometre olarak kayıtlara geçti. Deprem Bursa'nın bazı ilçelerinden hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğüne 3.8 dedi.

