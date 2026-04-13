Hizbullah’tan ABD’ye Suriye suçlaması: ‘İkinci cephe açtırmaya çalıştılar’
13:31 13.04.2026 (güncellendi: 13:32 13.04.2026)
© Sputnik / Abedal Kader AlbaiLübnan'daki Hizbullah
Abone ol
ABD’nin Suriye yönetimine Lübnan'ın doğu ve kuzeyinde yeni cephe açmaları için baskı yapmaya çalıştığını belirten Hizbullah yetkilisi Komati, Şam’ın bunun kendi çıkarlarına olmadığının farkında olduğunu belirtti.
Lübnan hareketi Hizbullah’ın Siyasi Konsey Başkan Yardımcısı Mahmud Komati, Sputnik’e açıklamasında, ABD ve İsrail’in bölge ülkelerini Hizbullah'a karşı kışkırtma çabalarını değerlendirdi.
Komati, “ABD, mevcut Suriye yönetimine Lübnan'a doğudan ve kuzeyden müdahale etmesi için baskı yapmaya çalıştı. Ancak bu yönetim, en azından resmi açıklamalarına göre, bunun kendi çıkarlarına uygun olmadığına inanıyor” ifadesini kullandı.
Suriye yönetiminin, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek ve çatışmadan uzak durmak istediğini anlatan Hizbullah yetkilisi, Lübnan yönetimine, Suriye topraklarında ülkenin iç işlerine müdahaleye yol açabilecek hiçbir eylemde bulunmama çağrısında bulunarak şunu dedi:
Ancak ABD ve İsrail’in Suriye'ye, Lübnan'da belirli bir rol oynamaya zorlama tehditleri ve vaatleri yoluyla artarak uygulanan baskısının, bu şeytani baskının neye yol açacağını bilmiyoruz. Suriye yönetiminin nihayetinde hangi kararı vereceğini bilmiyoruz. Lübnan, ordusu, halkı, aşiretleri ve direnişçileriyle Suriye halkını destekliyor, ancak kimsenin kendi güvenliğine ve istikrarına tecavüz etmesine izin vermeyecek.
Hizbullah’ın Suriye'nin iç işlerine karışmayacağını açıkça belirttiğini anımsatan Komati, ülke içinde olup biten hiçbir şeye karışmadıklarını ve Suriye'nin birliğini, halkının ve topraklarının birliğini ve istikrarsızlaştırmayı amaçlayan tüm tehditlere karşı istikrarı desteklediklerini vurgulayarak, “Dolayısıyla bu konuda müdahale olacağından korkmuyoruz” diye ekledi.
Lübnan ordusu silahsızlandırmaya destek vermeyecek
Komati, İsrail ve ABD’nin Lübnan yönetimine Hizbullah’ı silahsızlandırma talepleriyle ilgili şu yorumda bulundu:
Hiçbir devlet, hiçbir hükümet, Lübnan'daki hiçbir güç, dünyadaki hiçbir güç, hiçbir uluslararası güç, hiç kimse Hizbullah'ı silahsızlandıramayacak. Bu imkansız bir görev. Bunu bir şekilde başarmak kesinlikle mümkün değil. Ordu da buna katılmayacak.
İç savaş çıkabilir
Lübnan ordusunun hükümetten daha fazla bilgelik sergilediğine dikkat çeken Hizbullah yetkilisi, hükümetin uyguladığı politikanın iç savaşı kışkırtma olasılığıyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:
Açıkçası, tüm seçenekler mümkün. Bugün bu hükümete karşı sabırlı bir aşamada olduğumuzu söyledik. ABD ve diğer ülkelerin politikalarını takip eden kararları ve politikaları konusunda sabırlıyız ve sabırlı olmaya devam edeceğiz. Ancak nihayetinde, tüm seçenekler mümkün. Bu hükümette kalmak veya ayrılmak. Her şey mümkün. Her şeyin kendi zamanı var.
Hizbullah, Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerine karşı
Lübnan'daki ateşkesin İran sayesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Komati, ancak Lübnan'la ilgili müzakerelerden olumlu sonuçlar beklemediklerini belirterek, “Lübnan ve düşman İsrail arasında doğrudan müzakereleri kesinlikle ve kesinlikle reddediyoruz” ifadesini kullandı.
Kiev rejiminin İran açıklamaları saçma
Ukrayna yönetiminin, İsrail ve bölge ülkelerine İran’a karşı mücadelelerine yardımcı olmaya hazır oldukları yönündeki açıklamasına da değinen Hizbullah yetkilisi, şunu dedi:
Ukrayna kendi kendini bile savunamıyor, egemenliğini koruyamıyor. Direnişle veya İran'la nasıl bir çatışmaya girebilir ki? Bu saçmalık.
Ukrayna'yı İsrail'in müttefiki, İsrail'i de Ukrayna'nın müttefiki olarak gördüklerini anlatan Komati, şunu ekledi:
Bildiğimiz gibi, Ukrayna, Avrupa tarafından Rusya ile olan çatışmasında kullanılıyor. Amaçları Rusya’nın ilerlemesini durdurmak, Avrupa ve dünya genelinde Rus gücünün ve politikasını sınırlandırmak. Bu nedenle, Ukrayna ile olan çatışmasında Rusya'yı destekliyoruz.