Hizbullah’tan ABD’ye Suriye suçlaması: ‘İkinci cephe açtırmaya çalıştılar’

ABD’nin Suriye yönetimine Lübnan'ın doğu ve kuzeyinde yeni cephe açmaları için baskı yapmaya çalıştığını belirten Hizbullah yetkilisi Komati, Şam’ın bunun... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T13:31+0300

Lübnan hareketi Hizbullah’ın Siyasi Konsey Başkan Yardımcısı Mahmud Komati, Sputnik’e açıklamasında, ABD ve İsrail’in bölge ülkelerini Hizbullah'a karşı kışkırtma çabalarını değerlendirdi.Komati, “ABD, mevcut Suriye yönetimine Lübnan'a doğudan ve kuzeyden müdahale etmesi için baskı yapmaya çalıştı. Ancak bu yönetim, en azından resmi açıklamalarına göre, bunun kendi çıkarlarına uygun olmadığına inanıyor” ifadesini kullandı.Suriye yönetiminin, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek ve çatışmadan uzak durmak istediğini anlatan Hizbullah yetkilisi, Lübnan yönetimine, Suriye topraklarında ülkenin iç işlerine müdahaleye yol açabilecek hiçbir eylemde bulunmama çağrısında bulunarak şunu dedi:Hizbullah’ın Suriye'nin iç işlerine karışmayacağını açıkça belirttiğini anımsatan Komati, ülke içinde olup biten hiçbir şeye karışmadıklarını ve Suriye'nin birliğini, halkının ve topraklarının birliğini ve istikrarsızlaştırmayı amaçlayan tüm tehditlere karşı istikrarı desteklediklerini vurgulayarak, “Dolayısıyla bu konuda müdahale olacağından korkmuyoruz” diye ekledi.Lübnan ordusu silahsızlandırmaya destek vermeyecekKomati, İsrail ve ABD’nin Lübnan yönetimine Hizbullah’ı silahsızlandırma talepleriyle ilgili şu yorumda bulundu:İç savaş çıkabilirLübnan ordusunun hükümetten daha fazla bilgelik sergilediğine dikkat çeken Hizbullah yetkilisi, hükümetin uyguladığı politikanın iç savaşı kışkırtma olasılığıyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:Hizbullah, Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerine karşıLübnan'daki ateşkesin İran sayesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Komati, ancak Lübnan'la ilgili müzakerelerden olumlu sonuçlar beklemediklerini belirterek, “Lübnan ve düşman İsrail arasında doğrudan müzakereleri kesinlikle ve kesinlikle reddediyoruz” ifadesini kullandı.Kiev rejiminin İran açıklamaları saçmaUkrayna yönetiminin, İsrail ve bölge ülkelerine İran’a karşı mücadelelerine yardımcı olmaya hazır oldukları yönündeki açıklamasına da değinen Hizbullah yetkilisi, şunu dedi:Ukrayna'yı İsrail'in müttefiki, İsrail'i de Ukrayna'nın müttefiki olarak gördüklerini anlatan Komati, şunu ekledi:

ortadoğu, lübnan, hizbullah, i̇srail, suriye, abd, i̇ran