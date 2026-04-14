Çin’den ABD’ye Hürmüz çıkışı: 'Abluka tehlikeli ve sorumsuz'
Çin, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka hamlesine sert tepki gösterdi. Pekin, bu adımın gerilimi artıracağını, kırılgan ateşkesi riske atacağını ve... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T11:19+0300
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka girişimini “tehlikeli ve sorumsuz” olarak nitelendirdi. Bakanlık sözcüsü Guo Jiakun, Salı günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Washington’un attığı adımın bölgedeki kırılgan dengeleri daha da bozabileceği uyarısında bulundu.'Ateşkes sürecini baltalayabilir'Guo, taraflar arasında geçici ateşkes konusunda bir uzlaşı zemini oluşmuşken, ABD’nin askeri yığınak ve hedefli abluka hamlesinin mevcut süreci sabote edebileceğini belirtti.Çinli sözcü, “Bu adımlar çelişkileri derinleştirir, gerilimleri artırır ve zaten hassas olan ateşkes sürecini baltalar” ifadelerini kullandı.Küresel enerji hattı risk altındaAçıklamada ayrıca, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye girebileceğine dikkat çekildi. Çin, söz konusu hamlenin yalnızca bölgesel değil, küresel ticaret ve enerji arzı üzerinde de ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.Pekin’den net mesaj: 'Sorumluluk çağrısı'Guo Jiakun, ABD’nin hamlesini doğrudan hedef alarak, “Bu tehlikeli ve sorumsuz bir eylemdir” dedi. Çin, ilgili taraflara itidal çağrısında bulunarak, diplomatik yolların önceliklendirilmesi gerektiğini yineledi.
