13 yaşındaki kız çocuğu 109 suçtan yargılandı: Mahkeme 'toplum için risk' dedi, tutukladı
Sputnik Türkiye
Avustralya’nın Melbourne kentinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu, hırsızlıktan tehlikeli araç kullanımına kadar uzanan 109 ayrı suçlama ile yargılanıyor. Mahkeme... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T15:13+0300
15:12 14.04.2026 (güncellendi: 15:13 14.04.2026)
Avustralya’nın Melbourne kentinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu, hırsızlıktan tehlikeli araç kullanımına kadar uzanan 109 ayrı suçlama ile yargılanıyor. Mahkeme, zanlının serbest bırakılması halinde toplum için ciddi risk oluşturacağına hükmederek kefalet talebini reddetti.
Avustralya’nın Melbourne kentinde görülen davada, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haftalar boyunca çok sayıda suça karıştığı iddia edildi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre zanlı hakkında hırsızlık, konutlara izinsiz girme ve başkalarını tehlikeye atan eylemler dahil toplam 109 ayrı suçlama bulunuyor.
Polis: “Neredeyse her gün suç işledi”
Soruşturmada görev alan polis yetkilisi Jarryd Grey, mahkemede verdiği ifadede genç kızın “neredeyse her gün suç işlediğini” ve eylemlerinin giderek arttığını söyledi.
Grey, zanlının suçları sosyal medyada dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğini ve bu davranışların kendi çevresinde “statü kazandırdığına inandığını” belirtti.
Çalıntı araçla bisikletliye çarptığı iddiası
Soruşturma kapsamında elde edilen görüntülerde, zanlının çalıntı bir araçla bir bisikletliye doğru kasten yöneldiği öne sürüldü. Olayda 45 yaşındaki bisikletlinin yaralandığı, boyun ağrısı, baş dönmesi ve konuşma bozukluğu yaşadığı bildirildi.
Polis ayrıca zanlının olaydan kısa süre sonra internette “birine araçla çarpmanın cezası”nı araştırdığını ve bunun eylemin kasıtlı olduğuna işaret ettiğini savundu.
Mahkemeden net karar: Kefalet reddedildi
Mahkeme, zanlının serbest bırakılması halinde toplum güvenliği açısından ciddi risk oluşturacağı gerekçesiyle kefalet talebini reddetti. 13 yaşındaki kızın tutukluluğunun devamına karar verildi.
21 gün sonra yeniden hakim karşısında
Yetkililer, zanlının 21 gün sonra yeniden hakim karşısına çıkacağını açıkladı. Davanın, hem çocuk suçluluğu hem de sosyal medya etkisi açısından yakından takip edildiği belirtiliyor.