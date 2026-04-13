Zülfikari: 'Limanlarımız tehdit edilirse bölgedeki hiçbir liman güvende olmayacak'

Sputnik Türkiye

İran, ABD'nin "deniz ablukası" tehdidinin ardından Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde "bölgedeki hiçbir... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T11:11+0300

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın "deniz ablukası" tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.İran'ın kendi "kara sularında güvenliği sağlamaya kararlılıkla devam edeceğini" belirten Zülfikari, ABD-İsrail bağlantılı gemilere Hürmüz Boğazı'ndan geçme izni verilmeyeceğini, diğer gemilerin Silahlı Kuvvetler ile koordinasyon halinde geçiş yapabileceğini ifade etti.ABD'nin İran'a ait gemilere uluslararası sularda müdahale kararını "yasa dışı bir eylem ve korsanlığın bir işareti" olarak nitelendiren Zülfikari, "İran Silahlı Kuvvetleri, Fars (Basra) Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanların güvenliğinin ya herkes için ya da hiç kimse için olduğunu açık ve kesin bir şekilde ilan eder. İran'ın Fars (Basra) Körfezi ve Umman Denizi sularındaki limanlarının güvenliği tehdit edilirse bölgedeki hiçbir liman güvende olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

