Zülfikari: 'Limanlarımız tehdit edilirse bölgedeki hiçbir liman güvende olmayacak'
İran, ABD'nin "deniz ablukası" tehdidinin ardından Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde "bölgedeki hiçbir... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T11:11+0300
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın "deniz ablukası" tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.İran'ın kendi "kara sularında güvenliği sağlamaya kararlılıkla devam edeceğini" belirten Zülfikari, ABD-İsrail bağlantılı gemilere Hürmüz Boğazı'ndan geçme izni verilmeyeceğini, diğer gemilerin Silahlı Kuvvetler ile koordinasyon halinde geçiş yapabileceğini ifade etti.ABD'nin İran'a ait gemilere uluslararası sularda müdahale kararını "yasa dışı bir eylem ve korsanlığın bir işareti" olarak nitelendiren Zülfikari, "İran Silahlı Kuvvetleri, Fars (Basra) Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanların güvenliğinin ya herkes için ya da hiç kimse için olduğunu açık ve kesin bir şekilde ilan eder. İran'ın Fars (Basra) Körfezi ve Umman Denizi sularındaki limanlarının güvenliği tehdit edilirse bölgedeki hiçbir liman güvende olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
İran, ABD'nin "deniz ablukası" tehdidinin ardından Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde "bölgedeki hiçbir limanın güvende olmayacağını" belirtti.
