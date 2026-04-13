https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmislardi-mert-demir-busra-pekin-ve-norm-enderin-test-1104979068.html
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender’in test sonuçları çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender’in test sonuçları çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in test sonuçları çıktı. 3 ünlü ismin de testleri...
2026-04-13T14:57+0300
2026-04-13T14:57+0300
2026-04-13T15:08+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104979525_0:15:1080:623_1920x0_80_0_0_bf89c2d5ea5a9e9eac01bae70c7ef07a.jpg
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Mert Demir, oyuncu Büşra Pekin ve rapçi Norm Ender’in uyuşturucu testi negatif çıktı.3 ismin sonucu da negatifİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş, Enes Güler, Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Norm Ender uyuşturucu testlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürülmüştü.Ünlü şarkıcı Mert Demir, oyuncu Büşra Pekin ve rapçi Norm Ender’in uyuşturucu test sonuçları çıktı. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, üç ismin de uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Kan ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/unlulere-uyusturucu-operasyonunda-ilker-inanoglu-ve-cem-adrian-hakkinda-gozalti-karari-luccada-1104950333.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104979525_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1a44b4460fd4e6c735b6d320c64a943f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
norm ender , mert demir, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, büşra pekin
norm ender , mert demir, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, büşra pekin
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender’in test sonuçları çıktı
14:57 13.04.2026 (güncellendi: 15:08 13.04.2026)
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender’in test sonuçları çıktı. 3 ünlü ismin de testleri negatif.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Mert Demir, oyuncu Büşra Pekin ve rapçi Norm Ender’in uyuşturucu testi negatif çıktı.
3 ismin sonucu da negatif
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş, Enes Güler, Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Norm Ender uyuşturucu testlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürülmüştü.
Ünlü şarkıcı Mert Demir, oyuncu Büşra Pekin ve rapçi Norm Ender’in uyuşturucu test sonuçları çıktı. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, üç ismin de uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Kan ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı tespit edildi.