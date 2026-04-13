Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender’in test sonuçları çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in test sonuçları çıktı. 3 ünlü ismin de testleri... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T15:08+0300

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Mert Demir, oyuncu Büşra Pekin ve rapçi Norm Ender’in uyuşturucu testi negatif çıktı.3 ismin sonucu da negatifİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş, Enes Güler, Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Norm Ender uyuşturucu testlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürülmüştü.Ünlü şarkıcı Mert Demir, oyuncu Büşra Pekin ve rapçi Norm Ender’in uyuşturucu test sonuçları çıktı. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, üç ismin de uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Kan ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/unlulere-uyusturucu-operasyonunda-ilker-inanoglu-ve-cem-adrian-hakkinda-gozalti-karari-luccada-1104950333.html

