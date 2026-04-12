Ünlülere uyuşturucu operasyonunda İlker İnanoğlu ve Cem Adrian hakkında gözaltı kararı: Lucca'da arama yapıldı

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek'teki Lucca'da narkotik köpekleriyle aramanın ardından mekanın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı. Sosyal... 12.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-12T10:39+0300

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Lucca'nın da aralarında olduğu eğlence mekanlarında uyuşturucu araması yaptı. Lucca'nın sahibi Cem Mirap ile dört sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.Mekanda uyuşturucu madde bulunmadığı belirtildi.Operasyon kapsamında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana, Elif Karaaslan da gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş ilçesindeki Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerinde bulunan eğlence mekanları için arama kararı çıkarıldı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerlerinde arama yaptı.Ekipler, eğlence mekanlarının önünde park halinde bulunan şüpheli araçların içlerini ve bagajlarını da kontrol etti.Aramalara 8 narkotik dedektör köpeği katıldı.Etiler semtinde arama yapılan bir mekandan bazı futbolcuların dışarı çıktığı görüldü.Bazı kişilerin de gözaltına alındığı aramaların ardından ekipler, iş yerlerinden ayrıldı.

