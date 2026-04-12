Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda İlker İnanoğlu ve Cem Adrian hakkında gözaltı kararı: Lucca'da arama yapıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek'teki Lucca'da narkotik köpekleriyle aramanın ardından mekanın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı. Sosyal... 12.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-12T10:24+0300
2026-04-12T10:39+0300
i̇lker i̇nanoğlu
cem adrian
lucca
bebek
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104951377_0:19:1443:831_1920x0_80_0_0_0aaead531130822780dfe49a74703a05.png
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Lucca'nın da aralarında olduğu eğlence mekanlarında uyuşturucu araması yaptı. Lucca'nın sahibi Cem Mirap ile dört sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.Mekanda uyuşturucu madde bulunmadığı belirtildi.Operasyon kapsamında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana, Elif Karaaslan da gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş ilçesindeki Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerinde bulunan eğlence mekanları için arama kararı çıkarıldı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerlerinde arama yaptı.Ekipler, eğlence mekanlarının önünde park halinde bulunan şüpheli araçların içlerini ve bagajlarını da kontrol etti.Aramalara 8 narkotik dedektör köpeği katıldı.Etiler semtinde arama yapılan bir mekandan bazı futbolcuların dışarı çıktığı görüldü.Bazı kişilerin de gözaltına alındığı aramaların ardından ekipler, iş yerlerinden ayrıldı.
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104951377_14:0:1295:961_1920x0_80_0_0_e6b9bf0b8bcd54fcb1fe9c558f2fd898.png
1920
1920
true
i̇lker i̇nanoğlu, cem adrian, lucca, bebek, operasyon
© AA
Abone ol
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek'teki Lucca'da narkotik köpekleriyle aramanın ardından mekanın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı. Sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana, Elif Karaaslan da gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Lucca'nın da aralarında olduğu eğlence mekanlarında uyuşturucu araması yaptı. Lucca'nın sahibi Cem Mirap ile dört sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.
© AA / Özlem LimonCem Adrian
© AA / Özlem Limon
Mekanda uyuşturucu madde bulunmadığı belirtildi.
Operasyon kapsamında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana, Elif Karaaslan da gözaltına alındı.
© AA / Muhammed Ali Yiğit İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında eğlence mekanlarında arama yapıldı
© AA / Muhammed Ali Yiğit
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş ilçesindeki Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerinde bulunan eğlence mekanları için arama kararı çıkarıldı.
© AA / SEFA KARACANİlker İnanoğlu
© AA / SEFA KARACAN
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerlerinde arama yaptı.
Ekipler, eğlence mekanlarının önünde park halinde bulunan şüpheli araçların içlerini ve bagajlarını da kontrol etti.
Aramalara 8 narkotik dedektör köpeği katıldı.
Etiler semtinde arama yapılan bir mekandan bazı futbolcuların dışarı çıktığı görüldü.
Bazı kişilerin de gözaltına alındığı aramaların ardından ekipler, iş yerlerinden ayrıldı.
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
TÜRKİYE
Uyuşturucu soruşturması: 11 ünlü isim serbest bırakıldı
9 Nisan, 19:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала