Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu: Hangi isimler adliyeye sevk edildi?
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T09:42+0300
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha polis ekiplerince gözaltına alındı.Yeni uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltıBöylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ve sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.Eğlence mekanlarında arama yapıldıSoruşturma kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.Kimler gözaltında?Operasyonlarda Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşra Nur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel gözaltına alındı.Yurt dışındalarGözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian'ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
