Ünlü oyuncu Barış Arduç, uluslararası Jiu-Jitsu Turnuvası'nda altın madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Oyuncu Barış Arduç, İtalya'da düzenlenen uluslararası Jui-Jitsu Turnuvası'nda altın madalya kazandı. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T14:31+0300
Ünlü oyuncu Barış Arduç, samurayların silahsız veya kısa silahlı çatışmalarda geliştirdiği geleneksel bir yakın dövüş ve öz savunma sanatı olan Jui-Jitsu Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Arduç, İtalya'da düzenlenen uluslararası turnuvada rakiplerini yenerek büyük bir başarıya imza attı. Uluslararası turnuvada birincilik madalyasını aldıSpora olan tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Barış Arduç, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open 2026 - IBJJF Jiu-Jitsu Championship'e katıldı.Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel sporcuların mücadele ettiği turnuvada Arduç, 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde mindere çıktı. Ünlü oyuncu zorlu mücadelelerin ardından altın madalyanın sahibi oldu.Jiu Jitsu nedir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/unlu-oyuncu-baris-arduc-kizi-icin-dinazor-oldu-o-anlari-gupse-ozay-paylasti-1092284057.html
