https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/unlu-oyuncu-baris-arduc-kizi-icin-dinazor-oldu-o-anlari-gupse-ozay-paylasti-1092284057.html

Ünlü oyuncu Barış Arduç, kızı için dinazor oldu: O anları Gupse Özay paylaştı

Ünlü oyuncu Barış Arduç, kızı için dinazor oldu: O anları Gupse Özay paylaştı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Barış Arduç, kızını mutlu etmek için dinazor kılığına girdi. O anları kendisi gibi oyuncu olan eşi Gupse Özay paylaştı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T14:32+0300

2025-01-02T14:32+0300

2025-01-02T14:32+0300

yaşam

gupse özay

barış arduç

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Ünlü oyuncular Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında evlenmişti. Çift kızları Jan Asya ise 2022 yılında dünyaya gelmişti. Küçük kızlarını çok fazla sosyal medyada paylaşmayı sevmeyen çiftin son yaptıkları paylaşım ise büyük ilgi çekti. Barış Arduç'un kızları için dinazor kostümü giydiği o anlara ait görüntüleri Gupse Özay sosyal medyasından paylaşırken, ünlü çiftin hayranları beğeni yağmuruna tuttu. Fotoğraf karesine çok sayıda yorum geldi.

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