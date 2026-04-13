Takım otobüsüne silahlı saldırı: Genç futbolcu hayatını kaybetti

Gana’da bir futbol takımının otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 20 yaşındaki Dominic Frimpong hayatını kaybetti. Olay, deplasman dönüşünde gerçekleşti. 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T13:03+0300

Gana Premier Ligi ekiplerinden Berekum Chelsea’nin takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda, genç futbolcu Dominic Frimpong’un hayatını kaybettiği bildirildi.Gana Futbol Federasyonu’nun (GFA) yaptığı açıklamada, olayın deplasman dönüşünde yaşandığı ve futbolcunun yaşamını yitirdiği aktarıldı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Yolculuk sırasında silahlı bir grup yolu keserek otobüsümüzü durdurdu" denildi.Saldırı anı panik yarattıAçıklamada, maskeli ve silahlı kişilerin otobüse ateş açtığı, sürücünün manevra yapmaya çalıştığı sırada oyuncuların ve teknik ekibin çevredeki alanlara kaçtığı belirtildi.Olayın, Goaso ile Bibiani arasında, takımın Samartex deplasmanından dönüşü sırasında meydana geldiği ifade edildi.Federasyondan güvenlik açıklamasıGana Futbol Federasyonu’nun, "Bu trajik olay sadece kulüp için değil, Gana futbolu için de büyük bir kayıp" ifadelerini kullandığı aktarıldı.Ayrıca federasyonun, kulüplerin deplasman yolculuklarında güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurduğu belirtildi.Yetkililerin, daha önce de benzer bir olayın yaşandığını hatırlattığı ve konunun yeniden gündeme geldiği ifade edildi.

