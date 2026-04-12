https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/milyon-dolarlik-tablo-116-dolara-picasso-eseri-cekilisle-satiliyor-1104954950.html
Milyon dolarlık tablo 116 dolara: Picasso eseri çekilişle satılıyor
Sputnik Türkiye
Değeri 1 milyon doların üzerinde olan bir Picasso tablosu, sadece 100 euroya satılan çekiliş biletiyle yeni sahibini bulacak. Kampanyanın geliri ise Alzheimer...
2026-04-12T15:16+0300
yaşam
picasso
pablo picasso
tablo
çekiliş
hayır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104954775_0:270:860:754_1920x0_80_0_0_18c590671029efe2facbe72456462649.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104954775_0:189:860:834_1920x0_80_0_0_16a8602ee9e84c9127b3d75121aaf7b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait bir eser, sıra dışı bir yöntemle satışa sunuluyor.
“100 euroya bir Picasso” adlı çekiliş kapsamında, sanatçının 1941 tarihli “Tete de Femme” adlı eseri için sadece 100 euro (yaklaşık 116 dolar) ödeyenler sahip olma şansı elde ediyor.
Toplamda 120 bin biletin satışa sunulduğu ve çekilişin 14 Nisan’da yapılacağı aktarıldı.
Tablo milyonluk ama bilet ucuz
Eserin değerinin 1 milyon doların üzerinde olduğu belirtilirken, daha önce benzer bir Picasso tablosunun 179 milyon dolara satıldığı hatırlatıldı.
Picasso’nun torunu Olivier Widmaier Picasso’nun, "Bu eser 1 milyon dolardan çok daha değerli, bu yüzden büyük bir ödül olacak" dediği aktarıldı.
Eserin, Picasso’nun ünlü “Guernica” tablosunu yaptığı atölyede üretildiği ifade edildi.
Çekilişten elde edilecek gelirin Alzheimer Araştırma Vakfı’na bağışlanacağı belirtildi.
Bu kampanyanın daha önce de düzenlendiği ve farklı dönemlerde insani yardım projelerine destek sağladığı aktarıldı.
Kazanan istediğini yapabilecek
Kazanan kişinin tabloyu ister saklayabileceği, ister sergileyebileceği ya da satabileceği ifade edildi.
Widmaier Picasso’nun, "Herkes istediğini yapabilir, ister evinde tutar ister satar" dediği aktarıldı.