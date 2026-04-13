ABD basını: Trump İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı değerlendiriyor
© REUTERS Alex Brandon
Pakistan'da İran'la yapılan müzakere turundan istediğini alamayan Trump'ın İran'a yönelik sınırlı operasyonlar üzerinde durduğu basına yansıdı.
Pakistan'daki görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarıyla birlikte askeri seçenekleri masaya yatırdığı belirtildi.
ABD basınında yer alan bir habere göre Beyaz Saray, barış görüşmelerindeki çıkmazı aşmak amacıyla Hürmüz Boğazı ablukasına ek olarak İran'a yönelik sınırlı askeri operasyonlar düzenleme seçeneği üzerinde duruyor.
ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınması emrini verirken, Amerikan ordusunun belirli bölgeleri bombalaması ihtimali de değerlendirilen senaryolar arasında yer alıyor.
Kaynaklar, Trump'ın uzun süreli çatışmalara girme konusundaki isteksizliği nedeniyle geniş çaplı bir harekatın hala düşük bir ihtimal olduğunu kaydediyor.
İslamabad'da uzlaşma çıkmamıştı
ABD ve İran heyetlerinin Pakistan'daki buluşmasının ardından tarafların kilit meselelerde uzlaşma sağlayamadığı bildirilmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin güvensiz bir atmosferde geçtiğini belirterek "Bu turda kimseden bir anlaşma beklenmiyordu" ifadesini kullanmıştı.
Batı basınına göre taraflar nükleer mesele, tazminat talepleri, yaptırımlar ve çatışmaların sonlandırılması gibi kritik başlıkları ele alsa da somut bir ilerleme kaydedilemedi.
İran kanadı, Tahran’ın masaya makul öneriler sunduğunu ve artık sıranın Washington'da olduğunu savunuyor. Gelecekteki olası bir anlaşmanın temelini İran’ın 10 maddelik planının oluşturabileceği konuşulsa da, yeni bir müzakere turu için henüz yer ve zaman belirlenmiş değil.
ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kullanan tüm gemileri durduracağını ilan etmesiyle bölgedeki askeri gerilimin tırmanmasından endişe ediliyor.
