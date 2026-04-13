Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/abd-basini-trump-irana-yonelik-saldirilari-yeniden-baslatmayi-degerlendiriyor-1104968872.html
ABD basını: Trump İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
Pakistan'da İran'la yapılan müzakere turundan istediğini alamayan Trump'ın İran'a yönelik sınırlı operasyonlar üzerinde durduğu basına yansıdı. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T10:28+0300
dünya
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
pakistan
haberler
donald trump
operasyon
askeri operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104707888_0:0:2305:1297_1920x0_80_0_0_f0645f47b23bdfad6e6a6766dc5da81c.jpg
Pakistan'daki görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarıyla birlikte askeri seçenekleri masaya yatırdığı belirtildi.ABD basınında yer alan bir habere göre Beyaz Saray, barış görüşmelerindeki çıkmazı aşmak amacıyla Hürmüz Boğazı ablukasına ek olarak İran'a yönelik sınırlı askeri operasyonlar düzenleme seçeneği üzerinde duruyor.ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınması emrini verirken, Amerikan ordusunun belirli bölgeleri bombalaması ihtimali de değerlendirilen senaryolar arasında yer alıyor. Kaynaklar, Trump'ın uzun süreli çatışmalara girme konusundaki isteksizliği nedeniyle geniş çaplı bir harekatın hala düşük bir ihtimal olduğunu kaydediyor.İslamabad'da uzlaşma çıkmamıştıABD ve İran heyetlerinin Pakistan'daki buluşmasının ardından tarafların kilit meselelerde uzlaşma sağlayamadığı bildirilmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin güvensiz bir atmosferde geçtiğini belirterek "Bu turda kimseden bir anlaşma beklenmiyordu" ifadesini kullanmıştı. Batı basınına göre taraflar nükleer mesele, tazminat talepleri, yaptırımlar ve çatışmaların sonlandırılması gibi kritik başlıkları ele alsa da somut bir ilerleme kaydedilemedi.İran kanadı, Tahran’ın masaya makul öneriler sunduğunu ve artık sıranın Washington'da olduğunu savunuyor. Gelecekteki olası bir anlaşmanın temelini İran’ın 10 maddelik planının oluşturabileceği konuşulsa da, yeni bir müzakere turu için henüz yer ve zaman belirlenmiş değil. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kullanan tüm gemileri durduracağını ilan etmesiyle bölgedeki askeri gerilimin tırmanmasından endişe ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/abd-hurmuz-ablukasini-acikladi-petrol-fiyatlari-firladi-1104965535.html
i̇ran
hürmüz boğazı
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104707888_288:0:2017:1297_1920x0_80_0_0_1c61fd41594603717a80da81dd6eaf95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
10:28 13.04.2026
© REUTERS Alex BrandonABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
© REUTERS Alex Brandon
Abone ol
Pakistan'da İran'la yapılan müzakere turundan istediğini alamayan Trump'ın İran'a yönelik sınırlı operasyonlar üzerinde durduğu basına yansıdı.
Pakistan'daki görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarıyla birlikte askeri seçenekleri masaya yatırdığı belirtildi.

ABD basınında yer alan bir habere göre Beyaz Saray, barış görüşmelerindeki çıkmazı aşmak amacıyla Hürmüz Boğazı ablukasına ek olarak İran'a yönelik sınırlı askeri operasyonlar düzenleme seçeneği üzerinde duruyor.

ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınması emrini verirken, Amerikan ordusunun belirli bölgeleri bombalaması ihtimali de değerlendirilen senaryolar arasında yer alıyor.

Kaynaklar, Trump'ın uzun süreli çatışmalara girme konusundaki isteksizliği nedeniyle geniş çaplı bir harekatın hala düşük bir ihtimal olduğunu kaydediyor.

İslamabad'da uzlaşma çıkmamıştı

ABD ve İran heyetlerinin Pakistan'daki buluşmasının ardından tarafların kilit meselelerde uzlaşma sağlayamadığı bildirilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin güvensiz bir atmosferde geçtiğini belirterek "Bu turda kimseden bir anlaşma beklenmiyordu" ifadesini kullanmıştı.

Batı basınına göre taraflar nükleer mesele, tazminat talepleri, yaptırımlar ve çatışmaların sonlandırılması gibi kritik başlıkları ele alsa da somut bir ilerleme kaydedilemedi.

İran kanadı, Tahran’ın masaya makul öneriler sunduğunu ve artık sıranın Washington'da olduğunu savunuyor. Gelecekteki olası bir anlaşmanın temelini İran’ın 10 maddelik planının oluşturabileceği konuşulsa da, yeni bir müzakere turu için henüz yer ve zaman belirlenmiş değil.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kullanan tüm gemileri durduracağını ilan etmesiyle bölgedeki askeri gerilimin tırmanmasından endişe ediliyor.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
EKONOMİ
ABD Hürmüz ablukasını açıkladı: Petrol fiyatları fırladı
07:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
