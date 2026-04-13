https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/abd-basini-trump-irana-yonelik-saldirilari-yeniden-baslatmayi-degerlendiriyor-1104968872.html

ABD basını: Trump İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı değerlendiriyor

ABD basını: Trump İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı değerlendiriyor

Sputnik Türkiye

Pakistan'da İran'la yapılan müzakere turundan istediğini alamayan Trump'ın İran'a yönelik sınırlı operasyonlar üzerinde durduğu basına yansıdı. 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T10:28+0300

2026-04-13T10:28+0300

2026-04-13T10:28+0300

dünya

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

pakistan

haberler

donald trump

operasyon

askeri operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104707888_0:0:2305:1297_1920x0_80_0_0_f0645f47b23bdfad6e6a6766dc5da81c.jpg

Pakistan'daki görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarıyla birlikte askeri seçenekleri masaya yatırdığı belirtildi.ABD basınında yer alan bir habere göre Beyaz Saray, barış görüşmelerindeki çıkmazı aşmak amacıyla Hürmüz Boğazı ablukasına ek olarak İran'a yönelik sınırlı askeri operasyonlar düzenleme seçeneği üzerinde duruyor.ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınması emrini verirken, Amerikan ordusunun belirli bölgeleri bombalaması ihtimali de değerlendirilen senaryolar arasında yer alıyor. Kaynaklar, Trump'ın uzun süreli çatışmalara girme konusundaki isteksizliği nedeniyle geniş çaplı bir harekatın hala düşük bir ihtimal olduğunu kaydediyor.İslamabad'da uzlaşma çıkmamıştıABD ve İran heyetlerinin Pakistan'daki buluşmasının ardından tarafların kilit meselelerde uzlaşma sağlayamadığı bildirilmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin güvensiz bir atmosferde geçtiğini belirterek "Bu turda kimseden bir anlaşma beklenmiyordu" ifadesini kullanmıştı. Batı basınına göre taraflar nükleer mesele, tazminat talepleri, yaptırımlar ve çatışmaların sonlandırılması gibi kritik başlıkları ele alsa da somut bir ilerleme kaydedilemedi.İran kanadı, Tahran’ın masaya makul öneriler sunduğunu ve artık sıranın Washington'da olduğunu savunuyor. Gelecekteki olası bir anlaşmanın temelini İran’ın 10 maddelik planının oluşturabileceği konuşulsa da, yeni bir müzakere turu için henüz yer ve zaman belirlenmiş değil. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kullanan tüm gemileri durduracağını ilan etmesiyle bölgedeki askeri gerilimin tırmanmasından endişe ediliyor.

i̇ran

hürmüz boğazı

pakistan

Sputnik Türkiye

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, hürmüz boğazı, pakistan, haberler, donald trump, operasyon, askeri operasyon