Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Paskalya ateşkesini 6 bin 500 kez ihlal etti
Genel olarak Ukrayna ordusunun saldırı yoğunluğunu azalttığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, ateşkese rağmen Rus ordusu mevzilere ve Rusya topraklarındaki... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T12:57+0300
12:56 13.04.2026 (güncellendi: 12:57 13.04.2026)
Genel olarak Ukrayna ordusunun saldırı yoğunluğunu azalttığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, ateşkese rağmen Rus ordusu mevzilere ve Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik çok sayıda saldırının gerçekleştiğini kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, ülke lideri Vladimir Putin’in emriyle özel askeri harekat bölgesinde hafta sonu uygulanan Paskalya ateşkesi ve ateşkesin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi.
Ateşkes anlaşmasına rağmen, Ukrayna ordusunun Rus Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine ve Rusya’nın Belgorod ve Kursk bölgelerindeki sivil tesislere yönelik saldırılar düzenlediği bildirilen açıklamada, toplam ateşkes ihlal sayısının 6 bin 558 olarak kayda geçtiğini kaydetti.
Zaporojye istikametinde üç saldırının püskürtüldüğünü bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rus mevzilerine ilerleme yönündeki beş girişimin engellendiğini belirtti.
Ayrıca, ateşkes sırasında Ukrayna'ya ait bir İHA’nın Kursk Bölgesi’nin Lgov kentindeki bir Rosneft benzin istasyonuna hasar verdiği ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasından diğer öne çıkanlar:
Özel askeri harekat bölgesindeki tüm Rus birlikleri ateşkesi titizlikle uyguladı ve mevzilerinde kaldı;
Ukrayna güçleri, ateşkese rağmen İHA ve topçu saldırılarına devam etti;
Ateşkes süresince, özel askeri harekat bölgesi dışında Belgorod ve Kursk bölgelerinde 11 Ukrayna İHA’sı imha edildi;
Genel olarak Ukrayna ordusu ateşkes sırasında gündüzleri tüm cephe hattı boyunca saldırı yoğunluğunu azalttı;
Rus birlikleri ateşkesin sona ermesiyle operasyonlarını sürdürdü;
Son bir günde Ukrayna ordusunun 380 askeri etkisiz hale getirilirken tanklar dahil 26 zırhlı savaş aracı da imha edildi;
Ateşkesin sona ermesiyle dün gece savaş uçakları, İHA’lar, füzeler ve toplarla düzenlenen saldırılarda Ukrayna’da mühimmat ve İHA depoları ile Ukrayna askerlerinin ve yabancı militanların geçici konuşlanma yerleri dahil 14 nokta bombalandı;
Son 24 saatte Ukrayna’ya ait 33 İHA düşürüldü.