Pezeşkiyan: ABD maksimalist yaklaşımdan vazgeçerse mutlaka anlaşmaya varmanın yolları bulunacaktır
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 'ABD’nin maksimalist yaklaşımdan vazgeçip İran halkının haklarına saygı' göstermesi durumunda anlaşmaya varmanın yollarının... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen müzakerelerin sona ermesi ve İran heyetinin ülkeye dönmesinin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.
Pezeşkiyan, "ABD hükümeti maksimalist yaklaşımdan vazgeçer ve İran halkının haklarına saygı gösterirse, mutlaka anlaşmaya varmanın yolları bulunacaktır" ifadesini kullandı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, pazar günü yaptığı açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin 'bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini' duyurmuştu.
İran medyasında, görüşmelerde ortak bir anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu aktarılmıştı.