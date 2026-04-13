https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/pezeskiyan-abd-maksimalist-yaklasimdan-vazgecerse-mutlaka-anlasmaya-varmanin-yollari-bulunacaktir-1104961124.html

Pezeşkiyan: ABD maksimalist yaklaşımdan vazgeçerse mutlaka anlaşmaya varmanın yolları bulunacaktır

Pezeşkiyan: ABD maksimalist yaklaşımdan vazgeçerse mutlaka anlaşmaya varmanın yolları bulunacaktır

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 'ABD’nin maksimalist yaklaşımdan vazgeçip İran halkının haklarına saygı' göstermesi durumunda anlaşmaya varmanın yollarının... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T01:25+0300

2026-04-13T01:25+0300

2026-04-13T01:25+0300

dünya

abd

i̇ran

mesud pezeşkiyan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1f/1103167191_0:266:2550:1700_1920x0_80_0_0_d465407975cc71362be0a7e5d4523e78.jpg

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen müzakerelerin sona ermesi ve İran heyetinin ülkeye dönmesinin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.Pezeşkiyan, "ABD hükümeti maksimalist yaklaşımdan vazgeçer ve İran halkının haklarına saygı gösterirse, mutlaka anlaşmaya varmanın yolları bulunacaktır" ifadesini kullandı.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, pazar günü yaptığı açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin 'bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini' duyurmuştu.İran medyasında, görüşmelerde ortak bir anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu aktarılmıştı.

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, mesud pezeşkiyan