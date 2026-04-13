İran Meclis Başkanı Kalibaf: Savaşırsanız savaşırız, mantıkla yaklaşırsanız mantıkla karşılık veririz
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Savaşırsanız savaşırız, mantıkla yaklaşırsanız mantıkla karşılık veririz
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'ye yönelik yaptığı açıklamada "Savaşırsanız savaşırız, eğer mantıkla yaklaşırsanız biz de mantıkla karşılık veririz"... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
Pakistan'da ABD ile müzakerelere katılan heyetin başkanı İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ülkesine dönüşünün ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.Müzakerelerin, 'çok yoğun, ciddi ve zorlu' geçtiğini aktaran Kalibaf, ABD tarafına güvenmediklerini baştan söylediklerini, çünkü 2 defa müzakerelerin ortasında kendilerine saldırı yapıldığını belirtti.Kalibaf, 20 saatten fazla süren görüşmeler gerçekleştirdikleri için İran heyetine teşekkür ederek, ABD tarafından yapılan tehditlerin İran halkı üstünde bir etkisinin olmadığını ve bunu ispatladıklarını söyledi."Eğer ABD kendisi için bir çıkış yolu bulmak istiyorsa, tek bir yol var, o da karar vermek ve İran halkının güvenini kazanmaktır" ifadesini kullanan Kalibaf, ABD'ye şöyle seslendi:ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, pazar günü yaptığı açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin 'bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini' duyurmuştu.İran medyasında, görüşmelerde ortak bir anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu aktarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/netanyahu-lubnanda-konustu-savas-devam-ediyor-1104959172.html
Sputnik Türkiye
© Fotoğraf İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'ye yönelik yaptığı açıklamada "Savaşırsanız savaşırız, eğer mantıkla yaklaşırsanız biz de mantıkla karşılık veririz" değerlendirmesinde bulundu.
Pakistan'da ABD ile müzakerelere katılan heyetin başkanı İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ülkesine dönüşünün ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Müzakerelerin, 'çok yoğun, ciddi ve zorlu' geçtiğini aktaran Kalibaf, ABD tarafına güvenmediklerini baştan söylediklerini, çünkü 2 defa müzakerelerin ortasında kendilerine saldırı yapıldığını belirtti.
Kalibaf, 20 saatten fazla süren görüşmeler gerçekleştirdikleri için İran heyetine teşekkür ederek, ABD tarafından yapılan tehditlerin İran halkı üstünde bir etkisinin olmadığını ve bunu ispatladıklarını söyledi.
"Eğer ABD kendisi için bir çıkış yolu bulmak istiyorsa, tek bir yol var, o da karar vermek ve İran halkının güvenini kazanmaktır" ifadesini kullanan Kalibaf, ABD'ye şöyle seslendi:
"Eğer savaşırsanız savaşırız ve eğer mantıkla yaklaşırsanız, biz de mantıkla karşılık veririz. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi bir kez daha sınayacak olurlarsa, onlara daha büyük bir ders vereceğiz."
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, pazar günü yaptığı açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin 'bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini' duyurmuştu.
İran medyasında, görüşmelerde ortak bir anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu aktarılmıştı.
Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2026
DÜNYA
Netanyahu, Lübnan'da konuştu: 'Savaş devam ediyor'
Dün, 20:38
