Papa'yı İran'ı konusunda suçlayan Trump, kendini Hz. İsa olarak resmeden bir görsel paylaştı

Sputnik Türkiye

Trump, Katoliklerin dini lideri Papa'yı İran konusunda suçlarken, kendini Hz. İsa olarak gösteren bir resmi paylaştı. İşte detaylar...

2026-04-13T12:45+0300

Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda "Tanrı hiçbir çatışmayı kutsamaz" diyen ve İran Papa’yı “suç konusunda zayıf” ve “dış politikada kötü” olmakla suçlayarak hedef aldı. Daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada da “kendisinin hayranı olmadığını” söyledi. ABD Başkanı’nın bu çıkışı, Papa’nın İran’a yönelik savaş söylemlerine karşı yaptığı sert eleştirilerin ardından geldi.Papa Leo, özellikle Trump’ın İran’a yönelik “bir medeniyetin yok edilebileceği” yönündeki tehdidini “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirmiş ve Orta Doğu’da gerilimin düşürülmesi için “çıkış yolu” bulunması çağrısında bulunmuştu. Vatikan liderinin doğrudan bir dünya liderinin sözlerini hedef alması nadir görülen bir durum olarak dikkat çekiyor.Trump ise Papa’nın açıklamalarına sert karşılık vererek, nükleer silahlar konusunda “zayıf” bir tutum sergilediğini öne sürdü. İran’ın nükleer programını gerekçe gösteren ABD yönetimi, bu tehdidin küresel güvenlik açısından kritik olduğunu savunuyor. Trump ayrıca Papa’nın seçilmesine ilişkin tartışmalı bir iddiada bulunarak, onun “Amerikalı olduğu için” seçildiğini ve bunun kendi başkanlığıyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.Trump'tan, kendini Hz. İsa olarak resmeden paylaşımGerilim sadece sözlü açıklamalarla sınırlı kalmadı. Trump, Papa’ya yönelik eleştirilerinin hemen ardından sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulmuş dikkat çekici bir görsel paylaştı. Söz konusu görüntüde Trump’ın kendisini Hz. İsa benzeri bir figür olarak tasvir ettiği, hasta bir kişiyi iyileştirirken resmedildiği görüldü. Arka planda Amerikan bayrağı, Özgürlük Heykeli, savaş uçakları ve asker figürlerinin yer aldığı kompozisyon, kısa sürede büyük tartışma yarattı.Bazı kullanıcılar paylaşımı “tuhaf” ve “saygısız” olarak nitelerken, bazı destekçileri ise bunu sembolik bir mesaj olarak yorumladı. Görselde ayrıca dua eden kişiler, güvenlik güçlerini andıran figürler ve “melekleşmiş” asker tasvirleri yer aldı.Trump’ın paylaşımı, Papa’ya yönelik sert açıklamalarından yaklaşık 40 dakika sonra geldi. ABD Başkanı daha sonra yaptığı açıklamada eleştirilerini yineleyerek, Papa’nın “liberal” olduğunu ve suçla mücadele konusunda yeterince kararlı olmadığını savundu. Ayrıca İran’ın nükleer silah edinmesine karşı yeterince sert bir duruş sergilenmediğini iddia etti.'Tanrı hiçbir çatışmayı kutsamaz' Papa Leo ise son dönemde İran savaşı bağlamında yaptığı açıklamalarda, “Tanrı hiçbir çatışmayı kutsamaz” diyerek savaş karşıtı duruşunu sürdürdü. Aynı zamanda ABD’nin göç politikalarını da daha önce “insanlık dışı” olarak nitelendirmişti.Uzmanlar, Trump ile Vatikan arasındaki bu gerilimin sadece kişisel bir polemik olmadığını, aynı zamanda savaş, nükleer silahlar ve göç gibi küresel meselelerdeki derin görüş ayrılıklarını yansıttığını belirtiyor. Özellikle İran krizi üzerinden tırmanan söylem savaşının, önümüzdeki dönemde diplomatik ilişkiler üzerinde de etkili olabileceği değerlendiriliyor.

