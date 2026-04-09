https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/vatikan-abd-hattinda-kriz-papa-leonun-abd-ziyareti-rafa-kalkabilir-trump-doneminde-ulkesine-hic-1104895362.html

Vatikan-ABD hattında kriz: Papa Leo’nun ABD ziyareti rafa kalkabilir, Trump döneminde ülkesine hiç gitmeyebilir

İlk Amerikan Papa olan Papa 14. Leo ile Trump yönetimi arasındaki gerilim büyüyor. Pentagon’daki tartışmalı görüşme sonrası, Papa’nın ABD’yi Trump'ın görev... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T14:50+0300

dünya

abd

donald trump

i̇ran

vatikan

pentagon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1d/1101414593_0:102:2125:1297_1920x0_80_0_0_7b9930f41b698152f05e985861c54683.jpg

Papa 14. Leo ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasındaki ilişkilerin uzun süredir gergin olduğu aktarıldı. Papa’nın özellikle göçmen politikaları ve İran’daki savaş konusunda yaptığı açıklamaların Washington’da rahatsızlık yarattığı belirtildi.İddialara göre, taraflar arasındaki gerilim son olarak Pentagon’da yapılan bir görüşmeyle daha da derinleşti.Pentagon görüşmesi gerilimi artırdıHaberde, Vatikan’ın ABD Büyükelçisi Kardinal Christophe Pierre’in Pentagon’a davet edildiği ve bu görüşmenin “benzeri görülmemiş” olarak nitelendirildiği aktarıldı.Görüşmede ABD’li yetkililerin Papa’nın ocak ayında yaptığı konuşmayı sert şekilde eleştirdiği belirtildi. Papa’nın şu sözleri özellikle dikkat çekti:"Tüm taraflar arasında diyalogu teşvik eden ve uzlaşı arayan diplomasi, yerini güç temelli bir diplomasiye bırakıyor."ABD’li yetkililerin bu ifadeleri, Trump yönetiminin politikalarına yönelik dolaylı bir eleştiri olarak değerlendirdiği aktarıldı.4 Temmuz tercihi dikkat çektiGerilimin bir diğer göstergesi olarak, Papa’nın ABD’nin 250. yıl kutlamalarına daveti reddettiği ifade edildi.Bunun yerine Papa’nın, 4 Temmuz 2026’da Akdeniz’de göçmenlerin geçiş noktası olan Lampedusa Adası’nı ziyaret etmeyi planladığı belirtildi. Bu tercihin, Papa’nın göçmenlere verdiği desteğin sembolik bir mesajı olarak yorumlandığı aktarıldı.ABD ziyareti belirsizVatikan kaynaklarına dayandırılan haberde, ilişkilerin geldiği noktanın oldukça kritik olduğu ifade edildi.Bir Vatikan yetkilisinin, "Papa mevcut yönetim döneminde Amerika Birleşik Devletleri’ni hiç ziyaret etmeyebilir" sözleriyle Papa’nın ABD’ye gitmeyebileceğini dile getirdiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/papa-leodan-katoliklerin-paskalya-ayininde-iran-savasiyla-ilgili-mesaj-1104781491.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

