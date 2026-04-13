Kayıtsız telefonlara son uyarı: 54 bin TL ödemeyen kullanamayacak
BTK, usulsüz IMEI kullanılan telefonlar için harekete geçti. Çift IMEI ile kullanılan cihazlara yönelik denetim sonrası abonelere uyarı mesajı gönderildi. 1... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T10:12+0300
BTK, usulsüz IMEI kullanılan telefonlar için harekete geçti. Çift IMEI ile kullanılan cihazlara yönelik denetim sonrası abonelere uyarı mesajı gönderildi. 1 Mayıs 2026’ya kadar kayıt yaptırmayan cihazlar kapatılacak, kullanım için 54 bin 258 TL ödeme gerekecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından getirilen ve usulsüz IMEI ile kullanılan telefonlara yönelik denetimlerini artırdı.
Artan kaçak telefon kullanımının önüne geçmek isteyen kurum, çift IMEI yöntemiyle kullanılan cihazları tek tek tespit ederek abonelere uyarı mesajları gönderdi.
BTK tarafından gönderilen uyarı mesajlarının ardından kullanıcılar için tanınan 120 günlük süre işlemeye başladı.
Bu süre 1 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar kayıt altına alınmayan telefonlar, operatörler tarafından şebekeye kapatılacak ve tamamen kullanılamaz hale gelecek.
Kayıt ücreti 54 bin 258 TL
Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için IMEI kaydı yapılması zorunlu.
2026 yılı itibarıyla bu kayıt işlemi için ödenmesi gereken ücret 54 bin 258 lira olarak uygulanıyor. Bu bedel ödenmediği takdirde cihazların iletişim erişimi kesiliyor.
Çift IMEI yöntemiyle usulsüzlük
Denetimlerin odağında, çift SIM kartlı telefonlar üzerinden yapılan usulsüz kullanım yer alıyor.
Bazı kullanıcılar, cihazların ikinci IMEI numarasını farklı bir telefon için sisteme kaydettirerek tek kayıt hakkı ile iki cihazı kullanabiliyordu.
Ancak mevcut mevzuata göre her pasaport sahibi, 3 yılda yalnızca 1 cihazı kayıt ettirebiliyor ve bu hak tek bir telefon için geçerli.
Türkiye’de yurt dışından getirilen telefonlar, kayıt yaptırılmadan sınırlı süreyle kullanılabiliyor:
Bir takvim yılı içinde 4 ay
kullanım hakkı bulunuyor
Çift SIM veya e-SIM bulunan cihazlarda bu süre 8 aya kadar çıkabiliyor
Bu süre, cihazın Türkiye’de SIM kart takılarak kullanılmaya başlanmasıyla başlıyor.
Bazı kullanıcılar 16 aya kadar kullanabiliyor
Sistem içindeki teknik detaylar sayesinde kullanıcılar, SIM değişimi yaparak kullanım süresini uzatabiliyor.
Örneğin cihazın yıl ortasında kullanıma başlaması halinde, farklı SIM yuvaları ve takvim yılı avantajı ile toplam kullanım süresi 16 aya kadar uzayabiliyor.
Yurt dışında satılan telefonların Türkiye’ye göre daha düşük fiyatlı olması, kullanıcıları bu yönteme yöneltiyor.
Vergi avantajları, bazı ülkelerde KDV iadesi (Tax Free) imkanı ve daha uygun satış fiyatları, kayıt dışı telefon kullanımını cazip hale getiriyor.