Nijerya Dışişleri: ABD ile güvenlik işbirliği kapsamında terör hedeflerine hava saldırısı düzenledik
Nijerya Dışişleri: ABD ile güvenlik işbirliği kapsamında terör hedeflerine hava saldırısı düzenledik
26.12.2025
Nijerya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Nijerya'nın 'terörizm ve şiddet içeren aşırılıkla mücadele kapsamında ABD başta olmak üzere uluslararası ortaklarıyla' güvenlik alanında işbirliğini sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, işbirliği sayesinde ülkenin kuzeybatısındaki bazı terör hedeflerine hassas hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.Söz konusu işbirliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde istihbarat paylaşımı ve koordinasyonu içerdiği ifade edilen açıklamada, Nijerya hükümetinin tüm terörle mücadele faaliyetlerinde sivillerin korunmasına öncelik verdiği vurgulandı.Hristiyanlar, Müslümanlar ya da diğer topluluklara yönelik her türlü terör saldırısının, Nijerya'nın değerlerine ve uluslararası barış ile güvenliğe aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, hükümetin, terör örgütlerinin finansman ve lojistik ağlarını zayıflatmak, sınır aşan tehditleri önlemek ve ülkenin güvenlik kurumları ile istihbarat kapasitesini güçlendirmek amacıyla diplomatik ve güvenlik kanalları üzerinden ortaklarıyla yakın işbirliğini sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, ilgili ortaklarla temasların devam edeceğini ve kamuoyunun gelişmeler hakkında resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirileceğini bildirildi.
