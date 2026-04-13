Netanyahu: Holokost bir daha yaşanmayacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anma töreninde yaptığı açıklamada Holokost'un tekrar yaşanmayacağını söyledi. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T22:44+0300
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Holokost Anma Günü töreninde konuştu.Binyamin Netanyahu, İsrail’in Avrupa’yı savunduğunu belirterek, ''Avrupa, kimliğinin, değerlerinin ve medeniyeti barbarlığa karşı savunma sorumluluğunun kontrolünü kaybediyor. Bizden öğrenecek çok şeyleri var; özellikle iyi ve kötü arasındaki net ahlaki ayrımı, ki bu gerçek anlarda yaşam için savaşmayı gerektirir” dedi.İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırısıyla ilgili ise Netanyahu, “Eğer harekete geçmeseydik Natanz, Fordo, İsfahan ve Parchin isimleri Auschwitz, Treblinka, Majdanek ve Sobibor gibi sonsuz bir korkuyla anılırdı” açıklamasında bulundu.Netanyahu ayrıca “bir daha Holokost yaşanmayacağını” ifade etti.
