https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/netanyahu-holokost-bir-daha-yasanmayacak-1104988705.html

Netanyahu: Holokost bir daha yaşanmayacak

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anma töreninde yaptığı açıklamada Holokost'un tekrar yaşanmayacağını söyledi. 13.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

benyamin netanyahu

i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

i̇srail

i̇srail başbakanlık ofisi

i̇srail ordusu

i̇srail ordusu (idf)

almanya

nazi almanyası

neo-nazi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104988533_0:0:680:383_1920x0_80_0_0_2549365f53909d4b6d413655e2233d71.jpg

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Holokost Anma Günü töreninde konuştu.Binyamin Netanyahu, İsrail’in Avrupa’yı savunduğunu belirterek, ''Avrupa, kimliğinin, değerlerinin ve medeniyeti barbarlığa karşı savunma sorumluluğunun kontrolünü kaybediyor. Bizden öğrenecek çok şeyleri var; özellikle iyi ve kötü arasındaki net ahlaki ayrımı, ki bu gerçek anlarda yaşam için savaşmayı gerektirir” dedi.İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırısıyla ilgili ise Netanyahu, “Eğer harekete geçmeseydik Natanz, Fordo, İsfahan ve Parchin isimleri Auschwitz, Treblinka, Majdanek ve Sobibor gibi sonsuz bir korkuyla anılırdı” açıklamasında bulundu.Netanyahu ayrıca “bir daha Holokost yaşanmayacağını” ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/netanyahu-ateskes-her-an-sona-erebilir-trumpin-iran-blokajinin-arkasindayiz-1104980408.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

