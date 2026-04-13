Netanyahu: Ateşkes her an sona erebilir, Trump’ın İran abluka kararının arkasındayız

İbranice yayın yapan İsrail medyasının haberine göre, Benjamin Netanyahu bugünkü kabine toplantısının başında, İran ile ABD arasındaki ateşkesin ‘bir anda... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T15:48+0300

İsrail Başbakanı Netanyahu, Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'daki İran görüşmelerinden dönüş yolunda kendisine bilgi verdiğini belirtti.Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran limanlarına deniz ablukası uygulama kararını desteklediğini belirterek, iki tarafın "sürekli koordinasyon halinde" olduğunu söyledi.İsrail başbakanı, İsrail başbakanlığı resmi adresinde yayınlanan açıklamaya göre “İran ile ateşkes her an sona erebilir” ifadelerini kullanırken, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na abluka kararının tamamen arkasında olduğunu kaydetti: Netanyahu, Trump ile 'arasının kötü' olduğu iddialarına yönelik ise "Aramızda bir anlaşmazlık olduğu iddiaları tamamen yanlıştır" dedi ve ekledi:‘İran’ın ihlal ettiğini’ iddia ettiNetanyahu, Amerikalıların "İran'ın ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal etmesine tahammül edemeyeceğini" söyledi.Ayrıca, İsrail başbakanına göre Vance, Netanyahu'ya ABD açısından en önemli konunun "tüm zenginleştirilmiş maddelerin ortadan kaldırılması ve önümüzdeki yıllarda, muhtemelen on yıllarca, İran içinde hiçbir zenginleştirme yapılmamasının sağlanması" olduğunu söyledi.

