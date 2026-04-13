Netanyahu: Ateşkes her an sona erebilir, Trump’ın İran abluka kararının arkasındayız
Netanyahu: Ateşkes her an sona erebilir, Trump’ın İran abluka kararının arkasındayız
İbranice yayın yapan İsrail medyasının haberine göre, Benjamin Netanyahu bugünkü kabine toplantısının başında, İran ile ABD arasındaki ateşkesin ‘bir anda... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T15:06+0300
2026-04-13T15:06+0300
2026-04-13T15:48+0300
İsrail Başbakanı Netanyahu, Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'daki İran görüşmelerinden dönüş yolunda kendisine bilgi verdiğini belirtti.Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran limanlarına deniz ablukası uygulama kararını desteklediğini belirterek, iki tarafın "sürekli koordinasyon halinde" olduğunu söyledi.İsrail başbakanı, İsrail başbakanlığı resmi adresinde yayınlanan açıklamaya göre “İran ile ateşkes her an sona erebilir” ifadelerini kullanırken, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na abluka kararının tamamen arkasında olduğunu kaydetti: Netanyahu, Trump ile 'arasının kötü' olduğu iddialarına yönelik ise "Aramızda bir anlaşmazlık olduğu iddiaları tamamen yanlıştır" dedi ve ekledi:‘İran’ın ihlal ettiğini’ iddia ettiNetanyahu, Amerikalıların "İran'ın ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal etmesine tahammül edemeyeceğini" söyledi.Ayrıca, İsrail başbakanına göre Vance, Netanyahu'ya ABD açısından en önemli konunun "tüm zenginleştirilmiş maddelerin ortadan kaldırılması ve önümüzdeki yıllarda, muhtemelen on yıllarca, İran içinde hiçbir zenginleştirme yapılmamasının sağlanması" olduğunu söyledi.
benyamin netanyahu, i̇ran, abd
Netanyahu: Ateşkes her an sona erebilir, Trump’ın İran abluka kararının arkasındayız
15:06 13.04.2026 (güncellendi: 15:48 13.04.2026)
İbranice yayın yapan İsrail medyasının haberine göre, Benjamin Netanyahu bugünkü kabine toplantısının başında, İran ile ABD arasındaki ateşkesin ‘bir anda değişebileceğini’ söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'daki İran görüşmelerinden dönüş yolunda kendisine bilgi verdiğini belirtti.
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran limanlarına deniz ablukası uygulama kararını desteklediğini belirterek, iki tarafın "sürekli koordinasyon halinde" olduğunu söyledi.
İsrail başbakanı, İsrail başbakanlığı resmi adresinde yayınlanan açıklamaya göre “İran ile ateşkes her an sona erebilir” ifadelerini kullanırken, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na abluka kararının tamamen arkasında olduğunu kaydetti:
İran kuralları ihlal ettiğinden beri, Başkan Trump onlara deniz ablukası uygulamaya karar verdi. Biz elbette bu kararlı duruşu destekliyoruz ve ABD ile sürekli koordinasyon halindeyiz.
Netanyahu, Trump ile 'arasının kötü' olduğu iddialarına yönelik ise "Aramızda bir anlaşmazlık olduğu iddiaları tamamen yanlıştır" dedi ve ekledi:
Tam tersi doğrudur. Bu görüşmelerde ve başkan ve ekibiyle yaptığımız günlük görüşmelerde bulunan herkes bunu doğrulayabilir.
Bu düzeyde bir koordinasyon daha önce hiç olmamıştı, ne İsrail tarihinde ne de Yahudi halkının tarihinde.
‘İran’ın ihlal ettiğini’ iddia etti
Netanyahu, Amerikalıların "İran'ın ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal etmesine tahammül edemeyeceğini" söyledi.
Ayrıca, İsrail başbakanına göre Vance, Netanyahu'ya ABD açısından en önemli konunun "tüm zenginleştirilmiş maddelerin ortadan kaldırılması ve önümüzdeki yıllarda, muhtemelen on yıllarca, İran içinde hiçbir zenginleştirme yapılmamasının sağlanması" olduğunu söyledi.