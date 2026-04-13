Meloni'den Trump’a sert yanıt: 'Sözleri kabul edilemez'
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Papa XIV. Leo’ya yönelik ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına karşı çıkarak Papa’yı savundu ve Trump’ın sözlerinin... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın Papa’ya yönelik sert ifadelerine tepki gösterdi.Meloni, “ABD Başkanı’nın Papa’ya yönelik sözlerini kabul edilemez buluyorum” diyerek, Papa’nın Katolik Kilisesi’nin lideri olduğunu ve barış çağrısı yapmasının doğal olduğunu vurguladı.Trump, Papa’yı 'zayıf' olarak nitelendirirken, onun 'radikal solun görüşlerini benimsediğini' iddia etmişti.
© AP Photo / Evan Vucci — İtalya Başbakanı Meloni ve ABD Başkanı Trump
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Papa XIV. Leo’ya yönelik ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına karşı çıkarak Papa’yı savundu ve Trump’ın sözlerinin 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.
İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın Papa’ya yönelik sert ifadelerine tepki gösterdi.
Meloni, “ABD Başkanı’nın Papa’ya yönelik sözlerini kabul edilemez buluyorum” diyerek, Papa’nın Katolik Kilisesi’nin lideri olduğunu ve barış çağrısı yapmasının doğal olduğunu vurguladı.
Trump, Papa’yı 'zayıf' olarak nitelendirirken, onun 'radikal solun görüşlerini benimsediğini' iddia etmişti.
Vatikan-ABD hattında kriz: Papa Leo'nun ABD ziyareti rafa kalkabilir, Trump döneminde ülkesine hiç gitmeyebilir
