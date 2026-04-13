Lübnanlı uzman: Tahran, İran’ın çıkarlarının dikkate alınması koşuluyla müzakerelere hazır
Lübnanlı uzman: Tahran, İran’ın çıkarlarının dikkate alınması koşuluyla müzakerelere hazır
Lübnanlı uzman Azar, "Tahran, İran'ın çıkarlarının dikkate alınması koşuluyla nükleer anlaşma müzakerelerine katılmaya hazır olduğunu gösteriyor" açıklamasında...
2026-04-13T22:19+0300
2026-04-13T22:19+0300
2026-04-13T22:19+0300
Lübnanlı jeopolitik ve ekonomik meseleler uzmanı Pierre Azar, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Washington ile anlaşma için gerekli koşullara ilişkin açıklamasını değerlendirdi.En şiddetli anlaşmazlığın İsrail ve İran arasında olup, nükleer anlaşmayla ilgili olduğunu söyleyen Azar, "Washington ise kendisi için iki temel noktayı öne çıkarıyor, nükleer dosya ve BAE'nin üzerine hak iddia ettiği Büyük Tonb, Küçük Tonb ve Abu Musa adaları meselesi. Önemle belirtmek gerekir ki Tel Aviv, İran'ın nükleer silaha sahip olma ihtimalini kesin bir şekilde reddediyor, ayrıca Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin mümkün olduğunca uzamasını istiyor" diye konuştu."İslamabad müzakereleri sırasında İran heyetindeki temsilciler üç temel kavrama dikkat çekti, müzakereler, ortaklık ve nükleer enerji. Bunun yanı sıra İranlı temsilciler AB ile müzakereler sırasında da aynı anahtar kelimelerin üzerinde durdu" diye konuşan Azar, sözlerini şöyle sürdürdü:
tahran
i̇ran
washington
birleşik arap emirlikleri (bae)
bae
ortadoğu, tahran, i̇ran, mesud pezeşkiyan, washington, birleşik arap emirlikleri (bae), bae, ab
ortadoğu, tahran, i̇ran, mesud pezeşkiyan, washington, birleşik arap emirlikleri (bae), bae, ab
Lübnanlı uzman: Tahran, İran’ın çıkarlarının dikkate alınması koşuluyla müzakerelere hazır
Lübnanlı uzman Azar, “Tahran, İran’ın çıkarlarının dikkate alınması koşuluyla nükleer anlaşma müzakerelerine katılmaya hazır olduğunu gösteriyor” açıklamasında bulundu.
Lübnanlı jeopolitik ve ekonomik meseleler uzmanı Pierre Azar, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Washington ile anlaşma için gerekli koşullara ilişkin açıklamasını değerlendirdi.
En şiddetli anlaşmazlığın İsrail ve İran arasında olup, nükleer anlaşmayla ilgili olduğunu söyleyen Azar, "Washington ise kendisi için iki temel noktayı öne çıkarıyor, nükleer dosya ve BAE'nin üzerine hak iddia ettiği Büyük Tonb, Küçük Tonb ve Abu Musa adaları meselesi. Önemle belirtmek gerekir ki Tel Aviv, İran'ın nükleer silaha sahip olma ihtimalini kesin bir şekilde reddediyor, ayrıca Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin mümkün olduğunca uzamasını istiyor" diye konuştu.
"İslamabad müzakereleri sırasında İran heyetindeki temsilciler üç temel kavrama dikkat çekti, müzakereler, ortaklık ve nükleer enerji. Bunun yanı sıra İranlı temsilciler AB ile müzakereler sırasında da aynı anahtar kelimelerin üzerinde durdu" diye konuşan Azar, sözlerini şöyle sürdürdü:
Böylece Tahran, nükleer anlaşma müzakerelerine katılmaya hazır olduğunu gösteriyor, ancak yalnızca İran'ın çıkarlarının dikkate alınması koşuluyla.