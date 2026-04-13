Türkiye
GÖRÜŞ
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/lubnanli-uzman-tahran-iranin-cikarlarinin-dikkate-alinmasi-kosuluyla-muzakerelere-hazir-1104988382.html
Lübnanlı uzman: Tahran, İran’ın çıkarlarının dikkate alınması koşuluyla müzakerelere hazır
Sputnik Türkiye
Lübnanlı uzman Azar, "Tahran, İran'ın çıkarlarının dikkate alınması koşuluyla nükleer anlaşma müzakerelerine katılmaya hazır olduğunu gösteriyor" açıklamasında... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T22:19+0300
2026-04-13T22:19+0300
görüş
ortadoğu
tahran
i̇ran
mesud pezeşkiyan
washington
birleşik arap emirlikleri (bae)
bae
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104861204_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_71b9c49527f620d93466040682f5aa5c.jpg
Lübnanlı jeopolitik ve ekonomik meseleler uzmanı Pierre Azar, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Washington ile anlaşma için gerekli koşullara ilişkin açıklamasını değerlendirdi.En şiddetli anlaşmazlığın İsrail ve İran arasında olup, nükleer anlaşmayla ilgili olduğunu söyleyen Azar, "Washington ise kendisi için iki temel noktayı öne çıkarıyor, nükleer dosya ve BAE'nin üzerine hak iddia ettiği Büyük Tonb, Küçük Tonb ve Abu Musa adaları meselesi. Önemle belirtmek gerekir ki Tel Aviv, İran'ın nükleer silaha sahip olma ihtimalini kesin bir şekilde reddediyor, ayrıca Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin mümkün olduğunca uzamasını istiyor" diye konuştu."İslamabad müzakereleri sırasında İran heyetindeki temsilciler üç temel kavrama dikkat çekti, müzakereler, ortaklık ve nükleer enerji. Bunun yanı sıra İranlı temsilciler AB ile müzakereler sırasında da aynı anahtar kelimelerin üzerinde durdu" diye konuşan Azar, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/abdnin-hurmuz-bogazina-abluka-icin-verdigi-saat-doldu-1104983604.html
tahran
i̇ran
washington
birleşik arap emirlikleri (bae)
bae
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104861204_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_b98ed23dfd133337fea0a5f96575647a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
22:19 13.04.2026
İran-ABD
 İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
Abone ol
Lübnanlı uzman Azar, “Tahran, İran’ın çıkarlarının dikkate alınması koşuluyla nükleer anlaşma müzakerelerine katılmaya hazır olduğunu gösteriyor” açıklamasında bulundu.
Lübnanlı jeopolitik ve ekonomik meseleler uzmanı Pierre Azar, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Washington ile anlaşma için gerekli koşullara ilişkin açıklamasını değerlendirdi.
En şiddetli anlaşmazlığın İsrail ve İran arasında olup, nükleer anlaşmayla ilgili olduğunu söyleyen Azar, "Washington ise kendisi için iki temel noktayı öne çıkarıyor, nükleer dosya ve BAE'nin üzerine hak iddia ettiği Büyük Tonb, Küçük Tonb ve Abu Musa adaları meselesi. Önemle belirtmek gerekir ki Tel Aviv, İran'ın nükleer silaha sahip olma ihtimalini kesin bir şekilde reddediyor, ayrıca Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin mümkün olduğunca uzamasını istiyor" diye konuştu.
"İslamabad müzakereleri sırasında İran heyetindeki temsilciler üç temel kavrama dikkat çekti, müzakereler, ortaklık ve nükleer enerji. Bunun yanı sıra İranlı temsilciler AB ile müzakereler sırasında da aynı anahtar kelimelerin üzerinde durdu" diye konuşan Azar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Böylece Tahran, nükleer anlaşma müzakerelerine katılmaya hazır olduğunu gösteriyor, ancak yalnızca İran'ın çıkarlarının dikkate alınması koşuluyla.

Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
DÜNYA
ABD'nin Hürmüz'e 'abluka' için verdiği saat doldu, Trump: 'Ablukamıza yaklaşırlarsa yok edilecekler'
17:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала