https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/legolu-iran-videolari-paylasan-hesap-kapatildi-irandan-tepki-1104985937.html
Legolu İran videoları paylaşan hesap kapatıldı: İran’dan tepki
Sputnik Türkiye
İran, ABD'nin küresel medya etkisine karşı düşük maliyetli yapay zeka üretimi videolarla dikkat çeken bir iletişim stratejisi izledi. Kısa, çarpıcı ve dikkat... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T19:17+0300
dünya
i̇ran
pixar
walt disney
abd
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104986192_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_339e90923d89fa7974bacf156eba60e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104986192_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_87c3d706bd679886ab34a55710f723df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iran, yapay zeka videolar, legolu videolar, iran savaş videoları, youtube, kanal kapatma, iran yapay zeka videoları, iran legolu videoları
19:15 13.04.2026 (güncellendi: 19:17 13.04.2026)
İran, ABD’nin küresel medya etkisine karşı düşük maliyetli yapay zeka üretimi videolarla dikkat çeken bir iletişim stratejisi izledi. Kısa, çarpıcı ve dikkat çekici içerikler, sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak videoları paylaşan YouTube kanalı kapatıldı. İran Dışişleri Sözcüsü Bekayı, ‘Savaş hakkındaki gerçeği bastırmaya çalışıyorlar’ dedi.
İran merkezli kaynakların ürettiği videolar, savaşın son gelişmelerine doğrudan atıf yaparken, Washington’un olası bir kara harekatı başlatması halinde ABD askerlerinin 'cehennemle karşılaşacağı' mesajını veriyor.
Bazı içeriklerde ABD Başkanı Donald Trump’ın iç politikadaki protestolardan duyduğu rahatsızlık alaya alınırken, İran’ın resmi söylemi de tekrarlanıyor. Bu söylem, 28 Şubat’taki saldırı kararının kamuoyunun dikkatini Epstein dosyalarından uzaklaştırmak amacıyla alındığı iddiasını içeriyor.
Bekayi: Her türlü rakip sesten korunmak için
İran Dışişleri'nden legolu videoların yasaklanmasına tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
‘Pixar, DreamWorks Animation ve Walt Disney Company'ye ev sahipliği yapan bir ülkede, ABD'nin saldırganlığını ve savaş kışkırtıcılığını tasvir ederek organik olarak büyüyen ve milyonlarca izleyici kazanan bağımsız bir animasyon YouTube kanalı aniden kapatıldı!!’
‘Neden?! Basitçe, İran'a karşı yürüttükleri yasadışı savaş hakkındaki gerçeği bastırmak ve Amerikan yönetiminin yanlış anlatısını her türlü rakip sesten korumak için.’
ABD kamuoyu ilgiyle izliyordu
Buna karşın İran’ın yöntemi, özellikle sosyal medya dinamikleri açısından daha etkili görünüyor. Yapay zeka ile üretilen ve çoğu zaman sıra dışı bulunan videolar geniş kitlelere ulaşırken, bazı içerikler ana akım medya tarafından da dolaşıma sokuluyor.
Amerikalı birçok komedyen, stand up gösterilerinde videolara yer veriyor.