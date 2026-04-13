Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
'Kıyamet Radyosu' yi̇ne si̇nyal verdi̇: UVB-76’dan gizemli mesajlar
'Kıyamet Radyosu' yi̇ne si̇nyal verdi̇: UVB-76’dan gizemli mesajlar
Sputnik Türkiye
Soğuk Savaş’tan bu yana faaliyet gösteren ve “Kıyamet Radyosu” olarak bilinen UVB-76 istasyonu, Pazartesi günü art arda iki gizemli mesaj yayınladı. Uzmanlar... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T14:34+0300
2026-04-13T14:34+0300
savunma
moskova
haberler
kıyamet
kıyamet radyosu
radyo
radyo
“Kıyamet Radyosu” olarak bilinen UVB-76 radyo istasyonu, Pazartesi günü dikkat çeken yeni sinyaller yayınladı.İstasyonun faaliyetlerini takip eden UVB-76 Logi adlı Telegram kanalına göre, Moskova saatiyle 14:12:12’de “Toplantı” (Meeting) kodlu bir mesaj kaydedildi.Aynı günün erken saatlerinde ise istasyonun “Lyusoshtof” olarak adlandırılan bir başka mesaj daha ilettiği bildirildi.“Vızıltı Cihazı”nın gizemi sürüyor1970’li yıllarda kurulduğu bilinen UVB-76, çoğunlukla sürekli bir vızıltı sesi yayması nedeniyle “Buzzer (Vızıltı Cihazı)” olarak da anılıyor.Ancak belirli aralıklarla bu monoton sinyal kesilerek yerine şifreli kelime veya kodlar içeren kısa mesajlar iletiliyor.Askeri iletişim sistemi mi?Uzmanlara göre UVB-76’nın en güçlü ihtimalle bir askeri iletişim ağına bağlı olduğu düşünülüyor.Bu tür mesajların:amacıyla kullanıldığı öne sürülüyor.“Kıyamet Radyosu” neden bu kadar önemli?UVB-76, yıllardır “kıyamet senaryosu” ile ilişkilendiriliyor.Bazı teorilere göre bu istasyon, olası bir nükleer kriz durumunda otomatik askeri iletişimi sürdürecek bir sistemin parçası olabilir.Bu nedenle yayınladığı her yeni mesaj, jeopolitik riskler ve güvenlik tartışmaları açısından yakından takip ediliyor.Mesajların anlamı belirsizSon yayınlanan “Toplantı” ve “Lyusoshtof” mesajlarının ne anlama geldiği konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.Ancak uzmanlar, bu tür mesajların çoğu zaman rutin iletişim veya test sinyali olabileceğini, doğrudan bir kriz göstergesi olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtiyor.
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091733600_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_f1f0aad2b233642ef403610e5514a9cd.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
moskova, haberler, kıyamet, kıyamet radyosu, radyo, radyo
moskova, haberler, kıyamet, kıyamet radyosu, radyo, radyo

'Kıyamet Radyosu' yi̇ne si̇nyal verdi̇: UVB-76’dan gizemli mesajlar

14:34 13.04.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDünya bu şifreyi tartışıyor: Gizemli 'Kıyamet Radyosu' yeniden mesaj yayınlamaya başladı, deşifre yapılamadı
Dünya bu şifreyi tartışıyor: Gizemli 'Kıyamet Radyosu' yeniden mesaj yayınlamaya başladı, deşifre yapılamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Soğuk Savaş’tan bu yana faaliyet gösteren ve “Kıyamet Radyosu” olarak bilinen UVB-76 istasyonu, Pazartesi günü art arda iki gizemli mesaj yayınladı. Uzmanlar, kısa ve şifreli iletilerin askeri iletişim sistemiyle bağlantılı olabileceğini değerlendirirken, mesajların içeriği ve amacı hâlâ netlik kazanmadı.
“Kıyamet Radyosu” olarak bilinen UVB-76 radyo istasyonu, Pazartesi günü dikkat çeken yeni sinyaller yayınladı.
İstasyonun faaliyetlerini takip eden UVB-76 Logi adlı Telegram kanalına göre, Moskova saatiyle 14:12:12’de “Toplantı” (Meeting) kodlu bir mesaj kaydedildi.
Aynı günün erken saatlerinde ise istasyonun “Lyusoshtof” olarak adlandırılan bir başka mesaj daha ilettiği bildirildi.

“Vızıltı Cihazı”nın gizemi sürüyor

1970’li yıllarda kurulduğu bilinen UVB-76, çoğunlukla sürekli bir vızıltı sesi yayması nedeniyle “Buzzer (Vızıltı Cihazı)” olarak da anılıyor.
Ancak belirli aralıklarla bu monoton sinyal kesilerek yerine şifreli kelime veya kodlar içeren kısa mesajlar iletiliyor.

Askeri iletişim sistemi mi?

Uzmanlara göre UVB-76’nın en güçlü ihtimalle bir askeri iletişim ağına bağlı olduğu düşünülüyor.
Bu tür mesajların:
Askeri birliklere talimat iletmek,
hazır olma durumunu test etmek,
ya da şifreli iletişim zincirini aktif tutmak
amacıyla kullanıldığı öne sürülüyor.

“Kıyamet Radyosu” neden bu kadar önemli?

UVB-76, yıllardır “kıyamet senaryosu” ile ilişkilendiriliyor.
Bazı teorilere göre bu istasyon, olası bir nükleer kriz durumunda otomatik askeri iletişimi sürdürecek bir sistemin parçası olabilir.
Bu nedenle yayınladığı her yeni mesaj, jeopolitik riskler ve güvenlik tartışmaları açısından yakından takip ediliyor.

Mesajların anlamı belirsiz

Son yayınlanan “Toplantı” ve “Lyusoshtof” mesajlarının ne anlama geldiği konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.
Ancak uzmanlar, bu tür mesajların çoğu zaman rutin iletişim veya test sinyali olabileceğini, doğrudan bir kriz göstergesi olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtiyor.
DÜNYA
Hürmüz’de kri̇ti̇k hamle: ABD’nin İran’a deniz ablukası planı ne anlama geliyor? Ablukaya almak o kadar kolay mı?
14:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала