'Kıyamet Radyosu' yi̇ne si̇nyal verdi̇: UVB-76’dan gizemli mesajlar

Sputnik Türkiye

Soğuk Savaş’tan bu yana faaliyet gösteren ve “Kıyamet Radyosu” olarak bilinen UVB-76 istasyonu, Pazartesi günü art arda iki gizemli mesaj yayınladı. Uzmanlar... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T14:34+0300

savunma

moskova

haberler

kıyamet

kıyamet radyosu

“Kıyamet Radyosu” olarak bilinen UVB-76 radyo istasyonu, Pazartesi günü dikkat çeken yeni sinyaller yayınladı.İstasyonun faaliyetlerini takip eden UVB-76 Logi adlı Telegram kanalına göre, Moskova saatiyle 14:12:12’de “Toplantı” (Meeting) kodlu bir mesaj kaydedildi.Aynı günün erken saatlerinde ise istasyonun “Lyusoshtof” olarak adlandırılan bir başka mesaj daha ilettiği bildirildi.“Vızıltı Cihazı”nın gizemi sürüyor1970’li yıllarda kurulduğu bilinen UVB-76, çoğunlukla sürekli bir vızıltı sesi yayması nedeniyle “Buzzer (Vızıltı Cihazı)” olarak da anılıyor.Ancak belirli aralıklarla bu monoton sinyal kesilerek yerine şifreli kelime veya kodlar içeren kısa mesajlar iletiliyor.Askeri iletişim sistemi mi?Uzmanlara göre UVB-76’nın en güçlü ihtimalle bir askeri iletişim ağına bağlı olduğu düşünülüyor.Bu tür mesajların:amacıyla kullanıldığı öne sürülüyor.“Kıyamet Radyosu” neden bu kadar önemli?UVB-76, yıllardır “kıyamet senaryosu” ile ilişkilendiriliyor.Bazı teorilere göre bu istasyon, olası bir nükleer kriz durumunda otomatik askeri iletişimi sürdürecek bir sistemin parçası olabilir.Bu nedenle yayınladığı her yeni mesaj, jeopolitik riskler ve güvenlik tartışmaları açısından yakından takip ediliyor.Mesajların anlamı belirsizSon yayınlanan “Toplantı” ve “Lyusoshtof” mesajlarının ne anlama geldiği konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.Ancak uzmanlar, bu tür mesajların çoğu zaman rutin iletişim veya test sinyali olabileceğini, doğrudan bir kriz göstergesi olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/hurmuzde-kritik-hamle-abdnin-irana-deniz-ablukasi-plani-ne-anlama-geliyor-ablukaya-almak-o-kadar-1104976712.html

