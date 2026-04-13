https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/hurmuzde-kritik-hamle-abdnin-irana-deniz-ablukasi-plani-ne-anlama-geliyor-ablukaya-almak-o-kadar-1104976712.html

Hürmüz’de kri̇ti̇k hamle: ABD’nin İran’a deniz ablukası planı ne anlama geliyor? Ablukaya almak o kadar kolay mı?

Sputnik Türkiye

ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası başlatacağını duyurması, Hürmüz Boğazı'nda gerilimi tırmandırdı. Uzmanlara göre bu yöntem, ekonomik çöküşten...

2026-04-13T14:27+0300

dünya

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

abd deniz kuvvetleri

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103910447_0:588:680:971_1920x0_80_0_0_7a5bb3fee23874b70bff6fcb337d121c.png

ABD ordusu, 13 Nisan itibarıyla İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik deniz ablukası başlatılacağını açıkladı.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda uygulanacak ablukanın, İran limanlarına giren ve çıkan tüm gemileri kapsayacağını ve bunun ülke ayrımı yapılmaksızın “tarafsız” şekilde uygulanacağını duyurdu.Açıklamada, İran dışındaki limanlara yönelen gemilerin ise hedef alınmayacağı vurgulandı.Deniz ablukası nedir?Deniz ablukası, bir devletin düşman olarak gördüğü başka bir ülkenin limanlarına, kıyılarına veya deniz ticaret yollarına giriş ve çıkışı engellemesi anlamına gelir.ABD Deniz Kuvvetleri’nin Deniz Harekât Hukuku El Kitabı’na göre abluka,olarak tanımlanıyor.Bu uygulama genellikle askeri güç kullanılarak hayata geçirilir ve hem düşman hem de tarafsız gemileri kapsayabilir.Uluslararası hukukta abluka, savaşın bir parçası olarak değerlendirilir ve belirli kurallara bağlıdır.Nasıl uygulanır?Deniz ablukası, genellikle şu yöntemlerle yürütülür:Abluka uygulayan güç, bölgedeki tüm gemi trafiğini denetleyebilir ve geçişleri tamamen durdurabilir veya kısıtlayabilir.Ekonomik etkiler: İlk darbe ticareteDeniz ablukasının en hızlı etkisi ekonomi üzerinde görülür.Abluka altındaki ülke:Bu durum kısa sürede ekonomik daralma, enflasyon ve tedarik krizi yaratabilir.Küresel etkiler: Sadece hedef ülkeyi değil dünyayı vururDeniz ablukaları yalnızca hedef ülkeyi değil, küresel piyasaları da etkiler.Özellikle enerji geçiş noktalarında uygulanacak bir abluka:Bu nedenle abluka, bölgesel değil küresel bir kriz tetikleyicisi olarak görülür.Askeri ve siyasi sonuçlarDeniz ablukası, doğrudan bir savaş yöntemi olduğu için:Ayrıca abluka, diplomatik baskı aracı olarak kullanılarak karşı tarafı müzakereye zorlamayı hedefleyebilir.Uluslararası hukuk tartışmasıDeniz ablukaları, uluslararası deniz hukuku açısından tartışmalı bir alan oluşturur.Bir ablukanın meşru sayılması için:gibi kriterlerin sağlanması gerekir.Aksi durumda abluka, hukuk ihlali ve savaş suçu tartışmalarını beraberinde getirebilir.Tarihten örnekler: Ablukanın yıkıcı etkisiTarih boyunca deniz ablukaları büyük sonuçlar doğurdu:Bu örnekler, ablukaların sadece askeri değil, jeopolitik dengeleri değiştiren hamleler olduğunu gösteriyor.Sonuç: Yüksek riskli bir stratejiUzmanlara göre deniz ablukası, kısa vadede etkili bir baskı aracı olsa da uzun vadede:gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.Bu nedenle abluka, modern dünyada en yüksek riskli askeri ve siyasi araçlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

