İran Silahlı Kuvvetleri’nden, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na abluka planına tepki: Korsanlığa eşdeğer
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere getirdiği kısıtlamaların 'korsanlığa eşdeğer' olduğunu söyledi. ABD ordusu, ablukanın pazartesi... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T12:19+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/abd-hurmuz-ablukasini-acikladi-petrol-fiyatlari-firladi-1104965535.html
i̇ran
hürmüz boğazı
12:17 13.04.2026 (güncellendi: 12:19 13.04.2026)
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere getirdiği kısıtlamaların 'korsanlığa eşdeğer' olduğunu söyledi. ABD ordusu, ablukanın pazartesi günü yerel saatle 17.00’de başlayacağını duyurmuştu.
İran Silahlı Kuvvetleri sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin uluslararası sulardaki gemilere getirdiği kısıtlamaların yasa dışı ve ‘korsanlığa eşdeğer’ olduğunu belirterek, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma tehditlerinin ardından İran'ın boğazı kontrol altına almak için ‘kalıcı bir mekanizma’yı kararlı bir şekilde uygulayacağını söyledi.
Sözcü, Körfez limanlarının herkese açık olması gerektiğini, İran limanlarının tehlikeye atılması durumunda Körfez veya Umman Körfezi'ndeki 'hiçbir limanın güvenli kalmayacağını da' sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’daki görüşmelere ilişkin ‘toplantı iyi geçti, çoğu noktada anlaşmaya varıldı, ancak gerçekten önemli olan tek nokta olan nükleer konusunda anlaşmaya varılamadı’ demişti.
Trump yönetimi görüşmeler sonrası ilk hamle olarak Hürmüz Boğazı'nı ablukaya almaya hazırlanıyor. Trump, ABD donanmasının ‘İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağını’ kaydetti.
Uluslararası şirketleri de uyaran Trump, donanmaya, İran'a geçiş ücreti ödeyen uluslararası sulardaki her gemiyi arayıp durdurma talimatı verdiğini de açıkladı ve "Yasadışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş yapamayacak" ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Komutanlığı pazartesi günü 17.00'de başlayacağı açıklanan ablukanın İran limanlarını kullanan tüm gemilere, ülkelerine bakılmaksızın "tarafsızca" uygulanacağı kaydedildi.
İran dışındaki limanlara giden veya gelen gemilerin engellenmeyeceği belirtildi.
ABD ile İran arasında iki haftalık 7 Nisan'da şartlı bir ateşkes üzerine anlaşmaya vardı. Ancak Pakistan'ın başkenti İslamabad’daki görüşmelerin sonuçsuz kalması, ateşkesin durumunu da belirsizleştirdi.
Marine Traffic verilerine göre, Trump'ın abluka açıklamasından sonra sadece üç İran bayraklı gemi Hürmüz Boğazı'ndan Umman Denizi'ne doğru geçiş yaptı.
Geçen hafta ilan edilen ateşkesten bu yana Boğaz'dan yaklaşık 60 geminin geçtiği bildirilmişti.
Bu, ateşkes öncesine kıyasla önemli bir artış olsa da, ancak Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi'ne göre savaş öncesinde her gün Boğaz'dan ortalama 138 gemi geçiyordu.