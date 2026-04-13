https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/kalibaf-sozde-abluka-ile-birlikte-yakinda-45-dolarlik-benzini-bile-arar-hale-geleceksiniz-1104967205.html
Kalibaf: Sözde ‘abluka’ ile birlikte yakında 4–5 dolarlık benzini bile arar hale geleceksiniz
Sputnik Türkiye
Pakistan'da ABD ile müzakerelere katılan heyetin başkanı İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dün gece X'te hesabından yaptığı İngilizce açıklamada... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104855109_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68b08d1d908efec73dc390e702de76f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104855109_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bb8b049739e260f4288f74f060a402b.jpg
Pakistan'da ABD ile müzakerelere katılan heyetin başkanı İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dün gece X'te hesabından yaptığı İngilizce açıklamada "Sözde ‘abluka’ ile birlikte yakında 4–5 dolarlık benzini bile arar hale geleceksiniz" açıklamasını yaptı. Brent petrol fiyatı 100 doların üzerine çıktı.
Pakistan'da ABD ile müzakerelere katılan heyetin başkanı İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ülkesine dönüşünün ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Müzakerelerin, 'çok yoğun, ciddi ve zorlu' geçtiğini aktaran Kalibaf, ABD tarafına güvenmediklerini baştan söylediklerini, çünkü 2 defa müzakerelerin ortasında kendilerine saldırı yapıldığını belirtmişti.
Kalibaf, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı son açıklamasında şunları kaydetti:
“Mevcut benzin fiyatlarının keyfini çıkarın. Sözde ‘abluka’ ile birlikte yakında 4–5 dolarlık benzini bile arar hale geleceksiniz.”
Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Trump'ın başkanlık bildirisi doğrultusunda 13 Nisan günü saat 10.00’da (TSİ 17.00) İran limanlarına giren ve bu limanlardan çıkan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamaya başlayacağını duyurmuştu.