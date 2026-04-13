Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/kalibaf-sozde-abluka-ile-birlikte-yakinda-45-dolarlik-benzini-bile-arar-hale-geleceksiniz-1104967205.html
Kalibaf: Sözde ‘abluka’ ile birlikte yakında 4–5 dolarlık benzini bile arar hale geleceksiniz
Kalibaf: Sözde ‘abluka’ ile birlikte yakında 4–5 dolarlık benzini bile arar hale geleceksiniz
Sputnik Türkiye
Pakistan'da ABD ile müzakerelere katılan heyetin başkanı İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dün gece X'te hesabından yaptığı İngilizce açıklamada... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T09:19+0300
2026-04-13T09:19+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104855109_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68b08d1d908efec73dc390e702de76f7.jpg
Pakistan'da ABD ile müzakerelere katılan heyetin başkanı İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ülkesine dönüşünün ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.Müzakerelerin, 'çok yoğun, ciddi ve zorlu' geçtiğini aktaran Kalibaf, ABD tarafına güvenmediklerini baştan söylediklerini, çünkü 2 defa müzakerelerin ortasında kendilerine saldırı yapıldığını belirtmişti.Kalibaf, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı son açıklamasında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/abd-hurmuz-ablukasini-acikladi-petrol-fiyatlari-firladi-1104965535.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104855109_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bb8b049739e260f4288f74f060a402b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Kalibaf: Sözde ‘abluka’ ile birlikte yakında 4–5 dolarlık benzini bile arar hale geleceksiniz

09:19 13.04.2026
© AA / Fatemeh BahramiMeclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
Abone ol
Pakistan'da ABD ile müzakerelere katılan heyetin başkanı İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dün gece X'te hesabından yaptığı İngilizce açıklamada "Sözde ‘abluka’ ile birlikte yakında 4–5 dolarlık benzini bile arar hale geleceksiniz" açıklamasını yaptı. Brent petrol fiyatı 100 doların üzerine çıktı.
Pakistan'da ABD ile müzakerelere katılan heyetin başkanı İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ülkesine dönüşünün ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Müzakerelerin, 'çok yoğun, ciddi ve zorlu' geçtiğini aktaran Kalibaf, ABD tarafına güvenmediklerini baştan söylediklerini, çünkü 2 defa müzakerelerin ortasında kendilerine saldırı yapıldığını belirtmişti.
Kalibaf, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı son açıklamasında şunları kaydetti:
“Mevcut benzin fiyatlarının keyfini çıkarın. Sözde ‘abluka’ ile birlikte yakında 4–5 dolarlık benzini bile arar hale geleceksiniz.”
Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Trump'ın başkanlık bildirisi doğrultusunda 13 Nisan günü saat 10.00’da (TSİ 17.00) İran limanlarına giren ve bu limanlardan çıkan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamaya başlayacağını duyurmuştu.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
EKONOMİ
ABD Hürmüz ablukasını açıkladı: Petrol fiyatları fırladı
07:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала