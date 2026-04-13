https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/istanbulda-mezarliklar-724-izlenecek-tum-mezarliklara-kamera-sistemi-kurulacak-1104976096.html
İstanbul'da mezarlıklar 7/24 izlenecek: Tüm mezarlıklara kamera sistemi kurulacak
İstanbul'da mezarlıklar 7/24 izlenecek: Tüm mezarlıklara kamera sistemi kurulacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, kentteki tüm ana mezarlık giriş ve çıkışları ile kör noktalara 7/24 çalışan yüksek çözünürlüklü kamera sistemlerinin kurulması için harekete geçti. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T14:07+0300
2026-04-13T14:07+0300
2026-04-13T14:07+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı
i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü
i̇stanbul valiliği
mezarlık
i̇stanbul
kamera kayıtları
kamera sistemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095274873_0:700:1152:1348_1920x0_80_0_0_66c29b09c249522af023b37c3d917cb5.jpg
Mezarlıklarda, kabirlerin korunması, hırsızlık, tahribat ve diğer asayiş olaylarının önlenmesi için İstanbul'daki tüm ana mezarlık giriş ve çıkışlarına, kör noktalara 7/24 esasına göre çalışan yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri kurulacak. Gece görüş özelliği olmayan veya arızalı olan kameralar da 60 gün içerisinde faal hale getirilecek. Kamera kayıtları da 30 gün boyunca muhafaza edilecek. İstanbul Valiliği harekete geçtiİstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Müftülüğü'nün de aralarında bulunduğu bazı kamu kurumlarına, kentteki ana mezarlıklara kamera kurulmasına ilişkin yazı tebliğ edildi. Yazıda, İstanbul sınırları içerisinde bulunan mezarlıklarda, kabirlerin korunması, hırsızlık, tahribat ve diğer asayiş olaylarının önlenmesi ile vatandaşların huzur içerisinde ziyaretlerini gerçekleştirmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.Yazıda, 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun'un "korunma" başlığı altındaki maddesinde, "Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatıyla veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz." hükmünün yer aldığı aktarıldı.Mezarlıklar gece gündüz takip edilecekBu doğrultuda, İstanbul ve ilçelerindeki tüm ana mezarlık giriş ve çıkışları ile kör noktalara 7/24 esasına göre çalışan yüksek çözünürlüklü kamera kurulması, gece görüş özelliği olmayan veya arızalı olan kameraların 60 gün içerisinde faal hale getirilmesi istenen yazıda, kamera kayıtlarının 30 gün süreyle muhafaza edilmesi, aydınlatmaların yetersiz olduğu yerlerde gerekli düzenlemelerin yapılması, kolluk kuvvetlerince gerekli devriye faaliyetlerinin titizlikle yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.Yazıda, başta kolluk, zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılması, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesinde öngörülen idari para cezasının uygulanması hususunda gereğinin yapılması istendi.
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095274873_0:592:1152:1456_1920x0_80_0_0_7bcfcbcafeaf656fc5c6a269649519d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı, i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü, i̇stanbul valiliği, mezarlık, i̇stanbul, kamera kayıtları, kamera sistemi
i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı, i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü, i̇stanbul valiliği, mezarlık, i̇stanbul, kamera kayıtları, kamera sistemi
İstanbul'da mezarlıklar 7/24 izlenecek: Tüm mezarlıklara kamera sistemi kurulacak
İstanbul Valiliği, kentteki tüm ana mezarlık giriş ve çıkışları ile kör noktalara 7/24 çalışan yüksek çözünürlüklü kamera sistemlerinin kurulması için harekete geçti.
Mezarlıklarda, kabirlerin korunması, hırsızlık, tahribat ve diğer asayiş olaylarının önlenmesi için İstanbul'daki tüm ana mezarlık giriş ve çıkışlarına, kör noktalara 7/24 esasına göre çalışan yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri kurulacak. Gece görüş özelliği olmayan veya arızalı olan kameralar da 60 gün içerisinde faal hale getirilecek. Kamera kayıtları da 30 gün boyunca muhafaza edilecek.
İstanbul Valiliği harekete geçti
İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Müftülüğü'nün de aralarında bulunduğu bazı kamu kurumlarına, kentteki ana mezarlıklara kamera kurulmasına ilişkin yazı tebliğ edildi. Yazıda, İstanbul sınırları içerisinde bulunan mezarlıklarda, kabirlerin korunması, hırsızlık, tahribat ve diğer asayiş olaylarının önlenmesi ile vatandaşların huzur içerisinde ziyaretlerini gerçekleştirmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.
Yazıda, 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun'un "korunma" başlığı altındaki maddesinde, "Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatıyla veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz." hükmünün yer aldığı aktarıldı.
Mezarlıklar gece gündüz takip edilecek
Bu doğrultuda, İstanbul ve ilçelerindeki tüm ana mezarlık giriş ve çıkışları ile kör noktalara 7/24 esasına göre çalışan yüksek çözünürlüklü kamera kurulması, gece görüş özelliği olmayan veya arızalı olan kameraların 60 gün içerisinde faal hale getirilmesi istenen yazıda, kamera kayıtlarının 30 gün süreyle muhafaza edilmesi, aydınlatmaların yetersiz olduğu yerlerde gerekli düzenlemelerin yapılması, kolluk kuvvetlerince gerekli devriye faaliyetlerinin titizlikle yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.
Yazıda, başta kolluk, zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılması, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesinde öngörülen idari para cezasının uygulanması hususunda gereğinin yapılması istendi.