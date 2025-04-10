Ailenin avukatı Epözdemir: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi
09:39 10.04.2025 (güncellendi: 11:29 10.04.2025)
© FotoğrafMattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı
© Fotoğraf
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İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen İtalyan şefin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı bugün görülecek dava öncesinde tahrip edildi. Ekipler olay yerine sevk edildi.
İstanbul, Kadıköy'de pazarda bıçaklandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine dair ilk duruşma bugün başlıyor. Ancak Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Minguzzi'nin mezarının bu sabah tahrip edildiğini duyurdu.
Avukat Epözdemir, ailenin sistematik bir şekilde tehdit edildiğini de belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız. Bugün için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem Sayın Mahkeme Başkanı, hem de Sayın Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarıyla görüştük."
Avukat Rezan Epözdemir, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahribiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 10, 2025
"Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık… pic.twitter.com/IrhciNKRSr
Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Minguzzi'nin ailesinin polis gözetiminde adliyeye gittiğini ifade ederek "Biz de duruşma icin adliyeye gidiyoruz. Umarım müvekkillerimiz bakımından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Mesajı aldık, bu müptezellerden ve ahlaksızlardan korkmuyoruz, sonuna kadar mücadelemiz devam edecek, kimse merak etmesin, endişe etmiyoruz. Şimdi hukuken hesap verme vakti, duruşmaya bekliyoruz" dedi.
Aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü
Minguzzi'nin ailesi, 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve aldıkları tehditleri belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
© FotoğrafMinguzzi Ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
© Fotoğraf
"Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik. Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet’in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık. Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."