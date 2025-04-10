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Ailenin avukatı Epözdemir: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi
Ailenin avukatı Epözdemir: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen İtalyan şefin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı bugün görülecek dava öncesinde tahrip edildi... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T09:39+0300
2025-04-10T11:29+0300
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mattia ahmet minguzzi
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mezar
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İstanbul, Kadıköy'de pazarda bıçaklandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine dair ilk duruşma bugün başlıyor. Ancak Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Minguzzi'nin mezarının bu sabah tahrip edildiğini duyurdu.Avukat Epözdemir, ailenin sistematik bir şekilde tehdit edildiğini de belirterek şu açıklamayı yaptı: Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Minguzzi'nin ailesinin polis gözetiminde adliyeye gittiğini ifade ederek "Biz de duruşma icin adliyeye gidiyoruz. Umarım müvekkillerimiz bakımından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Mesajı aldık, bu müptezellerden ve ahlaksızlardan korkmuyoruz, sonuna kadar mücadelemiz devam edecek, kimse merak etmesin, endişe etmiyoruz. Şimdi hukuken hesap verme vakti, duruşmaya bekliyoruz" dedi. Aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştüMinguzzi'nin ailesi, 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve aldıkları tehditleri belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ahmet-mattia-minguzzi-davasi-yarin-basliyor-ailenin-avukati-rezan-epozdemir-mucadelemiz-en-agir-1095253567.html
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mattia ahmet minguzzi, mezar, mezar, rezan epözdemir
mattia ahmet minguzzi, mezar, mezar, rezan epözdemir

Ailenin avukatı Epözdemir: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi

09:39 10.04.2025 (güncellendi: 11:29 10.04.2025)
© FotoğrafMattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© Fotoğraf
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İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen İtalyan şefin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı bugün görülecek dava öncesinde tahrip edildi. Ekipler olay yerine sevk edildi.
İstanbul, Kadıköy'de pazarda bıçaklandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine dair ilk duruşma bugün başlıyor. Ancak Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Minguzzi'nin mezarının bu sabah tahrip edildiğini duyurdu.
Avukat Epözdemir, ailenin sistematik bir şekilde tehdit edildiğini de belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız. Bugün için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem Sayın Mahkeme Başkanı, hem de Sayın Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarıyla görüştük."
Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Minguzzi'nin ailesinin polis gözetiminde adliyeye gittiğini ifade ederek "Biz de duruşma icin adliyeye gidiyoruz. Umarım müvekkillerimiz bakımından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Mesajı aldık, bu müptezellerden ve ahlaksızlardan korkmuyoruz, sonuna kadar mücadelemiz devam edecek, kimse merak etmesin, endişe etmiyoruz. Şimdi hukuken hesap verme vakti, duruşmaya bekliyoruz" dedi.

Aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü

Minguzzi'nin ailesi, 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve aldıkları tehditleri belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
© FotoğrafMinguzzi Ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Minguzzi Ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© Fotoğraf
"Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik. Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet’in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık. Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
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Ahmet Mattia Minguzzi davası yarın başlıyor! Ailenin avukatı Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak
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