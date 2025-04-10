https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/ailenin-avukati-epozdemir-mattia-ahmet-minguzzinin-mezari-tahrip-edildi-1095275027.html

Ailenin avukatı Epözdemir: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi

Ailenin avukatı Epözdemir: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen İtalyan şefin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı bugün görülecek dava öncesinde tahrip edildi... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T09:39+0300

2025-04-10T09:39+0300

2025-04-10T11:29+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

mezar

mezar

rezan epözdemir

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İstanbul, Kadıköy'de pazarda bıçaklandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine dair ilk duruşma bugün başlıyor. Ancak Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Minguzzi'nin mezarının bu sabah tahrip edildiğini duyurdu.Avukat Epözdemir, ailenin sistematik bir şekilde tehdit edildiğini de belirterek şu açıklamayı yaptı: Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Minguzzi'nin ailesinin polis gözetiminde adliyeye gittiğini ifade ederek "Biz de duruşma icin adliyeye gidiyoruz. Umarım müvekkillerimiz bakımından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Mesajı aldık, bu müptezellerden ve ahlaksızlardan korkmuyoruz, sonuna kadar mücadelemiz devam edecek, kimse merak etmesin, endişe etmiyoruz. Şimdi hukuken hesap verme vakti, duruşmaya bekliyoruz" dedi. Aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştüMinguzzi'nin ailesi, 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve aldıkları tehditleri belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ahmet-mattia-minguzzi-davasi-yarin-basliyor-ailenin-avukati-rezan-epozdemir-mucadelemiz-en-agir-1095253567.html

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